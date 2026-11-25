不倫問題発覚後にNVIDIAのCEOを辞任したジェンスン・フアン氏が、辞任から2週間弱でCEOに復帰しました。フアン氏のCEO復帰を巡っては、トランプ大統領が「取締役会の会議に電話で参加してフアン氏の復帰を求めた」と主張していますが、フアン氏は従業員全員を集めた会議で「政治の関与があったなどと思わないでください」「NVIDIAは最も政治と縁のない会社」と述べました。

その上で、「Tech broだから復帰しただとか、めちゃくちゃカッコいいジャケットを着ていたから法律や行動規範を超越しただとかいう噂がありますが、まったくそんなことはなく、容認されるものではありません」とコメント。

フアン氏がトランプ大統領について触れた一連の発言について、独立系ジャーナリストのマリサ・カバス氏は以下のように伝えています。 この会議はニューヨークタイムズも映像を確認したとのことですが、記事作成時点では外部に公開されていないため、フアン氏の元発言そのままかどうかは不明です。

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「トランプ大統領がNVIDIAを気に入っているのは紛れもない事実です。 彼は全米各地、そして世界中から集まるCEOたちと面会していますが、特に皆さんのことを絶賛しています。 それは、皆さんのアメリカへの貢献を、トランプ大統領も深く理解しているからです。 トランプ大統領はNVIDIAのことを誇りとして語っています。

しかし、政治的な問題があります。 我々は政治的な存在なのでしょうか？ 特定の政党に肩入れしているのでしょうか？ そこをはっきりさせておきたいと思います。

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トランプ大統領はアメリカ合衆国の大統領であり、私の大統領です。 私は、我が国の大統領が国の最善の利益のために意思決定を行えるように、情報提供の面で全力を尽くすつもりです。 そして、政府が最善の決定を下せるようにワシントンD. C.で説明を行うよう求められるのであれば、そうすることが私の名誉であり、誇りであり、そして責任でもあります。

次の大統領が誰であっても、その人が私の大統領であり、私はまったく同じように行動するつもりです。 NVIDIAの決定に政治が関与したなどとは、一切思わないでください。 NVIDIAは最も政治と無縁な企業です。 トランプ大統領が行ったすべてのことは、従業員の皆さんが築き上げてきたこの素晴らしい企業に対する愛情や敬意、高い評価に基づくものです。 取締役会は義務を果たし、責任をまっとうし、適切に役割を遂行しました」