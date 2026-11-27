NVIDIAがAI学習用として非公式の図書館サイトから書籍をダウンロードしていた疑いで、著者らが訴訟を起こしました。2億5000万ページのデータ利用が問題視されています。

カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所のジョン・ティガー判事は、2026年11月23日、AI企業 NVIDIA に対する著作権侵害訴訟において、原告らが訴状の修正を行うことを許可しました。この決定は、 NVIDIA が2026年4月から7月にかけて裁判所に提出した文書群に基づくもので、原告側は翌日の2026年11月24日修正訴状を正式に提出しています。

ツールと手法の具体的な詳細

修正訴状の内容によると、NVIDIAはコマンドライン型のダウンロードツール「aria2c」と、クラウドストレージサービスを提供する「put.io」を活用して、書籍などのデータを取得していたと主張されています。これらは、Anna's ArchiveやLibGenといった、著作権保護対象の書籍や論文を無断で公開する非公式のデジタルライブラリです。

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原告側の主張によれば、NVIDIAのシステムはBitTorrentプロトコルを利用してファイルを受信する設定がなされており、通常のダウンロード処理に加え、他のユーザーに対して自らが取得したデータを送信する「シード」処理も行われていた可能性があります。

訴訟文書では、NVIDIAがファイルの転送中に第三者へのアップロードを制限するための技術的対策を講じたものの、これらの対策によってシード行為が完全に阻止できたわけではないと指摘されています。原告側は、NVIDIAが2026年6月に開示したBitTorrentに関連するソースコードを精査した結果、このシード動作に関する事実に気づいたと述べています。

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企業側の目的と主張の対立点

修正訴状は、NVIDIAが巨額の費用と開発リソースを投じた「PDF抽出プロジェクト」を通じて、Adobe Systemsを含む多数のビジネスパートナーと海賊版書籍の共有に関与していたと非難しています。これは単なる誤ってデータを取得したというレベルを超え、意図的なシステム設計の問題であるとの疑いを強める内容です。

NVIDIA側は、このプロジェクトの目的が「PDFからトークンを抽出して、競合他社と差別化された高性能のAIモデルを作成するため」であると説明しています。さらに、「顧客がPDF形式のコンテンツを効果的に活用できるようにするため、PDF抽出機能をNVIDIAのAI開発基盤『NeMo』パイプラインに組み込むこと」を目指していたとされています。

原告側の著者らは、NVIDIAがNeMoパイプライン向けに収集したデータセットの中に、自分たちの著作物が含まれていたと主張しています。ただし、訴状上ではこれらが「そのように信じるに足る情報に基づく確信」として記載されており、法的な事実認定がなされたわけではありません。個別の書籍が実際に使用されたかどうかの具体的な検証は、今後の証拠開示段階に委ねられています。

今後の裁判手続きとスケジュール

現在進行中のこの法廷闘争は、生成AIモデルの学習データとして、著作権で保護された出版物の無断利用をどこまで許容するかという、業界全体にとって重要な precedent（先例）となる可能性があります。原告側の主張が認められれば、AI企業のデータ収集活動に対して新たな制限が生じる可能性があります。

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しかし、現在の段階で訴状の修正は、原告が新たな主張や証拠を追加したものに過ぎず、裁判所がこれらの主張を事実として認定したわけではありません。司法的な判断を下すには、さらなる証拠開示手続きと両当事者の論争が必要です。

訴訟の次の重要なマイルストーンは、NVIDIA側が修正訴状に対してどのような応答を行うかです。裁判所のスケジュールによれば、NVIDIAが提出すべき回答書の期限は2026年12月と定められています。この期限内にNVIDIAが何らかの形式的な異議申立てを行うか、それとも争点を整理した回答を出すかによって、その後の裁判の展開が大きく変わります。

この訴訟は、大規模言語モデル（LLM）の開発現場における「フェアユース（公正利用）」の解釈を巡る争いでもあり、技術革新と著作者の権利保護のバランスを問うものでもあります。今後のNVIDIAの回答内容や、その後の証拠開示手続きでの発見される事実関係次第で、AI産業のデータ活用のあり方が再評価される可能性があります。