NVIDIAがDELLやSupermicroといったメーカーに対し、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイの東南アジア4カ国にNVIDIA製半導体を搭載したサーバーを出荷しないよう指示したことがわかりました。東南アジア諸国が、NVIDIA製半導体を何とかして入手したい中国にとっての中継地になっており、アメリカの商務省が対策に乗り出したためです。

NVIDIAがDELLやSupermicroといったメーカーに対し、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイの東南アジア4カ国にNVIDIA製半導体を搭載したサーバーを出荷しないよう指示したことがわかりました。

東南アジア諸国が、NVIDIA製半導体を何とかして入手したい中国にとっての中継地になっており、アメリカの商務省が対策に乗り出したためです。https://www.nytimes.com/2026/11/26/business/nvidia-southeast-asia-sales.html Nvidia stops AI GPU shipments to Southeast Asia amid purported China cloud access ban, report claims — data centers in Singapore, other countries, in trouble as Commerce Department requires cloud providers to obtain export license | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/tech-industry/policy/nvidia-stops-ai-gpu-shipments-to-southeast-asia-report-claims-data-centers-in-singapore-other-countries-in-trouble-as-commerce-department-requires-cloud-providers-to-obtain-export-license 経済紙・フィナンシャルタイムズは関係者3名からの具体的な情報として「DELLやSupermicroといった、NVIDIAの半導体を組み込んだサーバーを製造しているパートナーに対して、マレーシア、シンガポール、タイ、インドネシアの購入者への注文品の出荷を許可しないとNVIDIAが通知した」と報じています。

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なお関係者らは、今回の出荷停止指示が一時的なものなのかそうではないのかは不明だと語っています。