NVIDIAとParadromicsが提携し、Holoscanプラットフォームを活用してBCIのリアルタイム処理を向上させる。低遅延とローカル処理により、医療分野における意思疎通の自然さが大幅に改善される見込みです。

NVIDIA は、 脳コンピューターインターフェース （BCI）分野のベンチャー企業 Paradromics との技術提携を本格化させる。この連携により、ユーザーがコンピューターなどの周辺機器を操作する際に発生する遅延を大幅に抑制することが可能になる。 NVIDIA の ヘルスケア ・医療分野における事業展開の強化は、直近の提携発表によって具体的な形を取りつつある。

センサー統合とリアルタイム処理技術の実装

Paradromicsは、NVIDIAの基盤モデルを自社のBCI技術に統合する計画だ。この提携の核心は、Holoscanプラットフォームを活用したデータ処理にある。Holoscanは、カメラやマイクといった外部センサーから収集される環境データと、ユーザーの脳から出力される神経信号を統合的に処理する。

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従来のBCIが脳の信号のみを対象とする場合が多い中、Holoscanは周囲の状況情報を併せて解析することで、アプリケーションがユーザーの意図だけでなく、現在の環境コンテキストにも適応して動作できるようにする。これにより、より文脈に即した正確な機器制御が実現する。NVIDIAの技術基盤は、神経信号の複雑な処理とAIモデルの実行をリアルタイムで完了させる能力を有している。

遅延最小化とAIモデルの継続的適応

NVIDIAでヘルスケア・医療分野の事業開発担当ディレクターを務めるデイヴィッド・ニーヴォルニーは、WIREDへの電子メールコメントで、BCIにおける低遅延の重要性を強調した。ニーヴォルニー氏は、複雑な神経信号をユーザーの意図に沿った具体的な動作へ変換する過程で、わずかな遅延が発生することさえも、コミュニケーションの自然さを損なう要因になると指摘した。

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また、神経信号は個人差だけでなく、時間の経過によっても変化する特性を持つ。そのため、ユーザーひとりひとりの脳活動パターンに継続的に適応できるAIモデルの実装が不可欠である。NVIDIAの技術を導入することで、こうした動的な変化への対応力を高め、安定したインターフェース体験を提供できる可能性がある。

合成音声の向上とオフライン処理の実現

Paradromicsの最高科学責任者であるヴィカシュ・ギルジャは、AIモデルの活用が合成音声の品質向上に寄与する可能性を示唆している。AIモデルによって生成される音声は、より表現豊かで人間らしい声質へと改善される見込みだ。これは、言語機能を失ったユーザーにとって、自己表現の手段として極めて重要な進歩となる。

さらに、これらのAIモデルをNVIDIAのハードウェア上でローカルに実行させることで、ユーザーがデバイスを使用する際にインターネット接続を必要としない構成が可能になる。オフライン環境での安定した動作は、セキュリティとプライバシーの観点からも利点があり、医療現場や日常生活での設置環境を選ばない柔軟性を生み出す。NVIDIAはBCI分野の他の企業とも協力関係にあるが、ニーヴォルニー氏は同社の提携を通じてNVIDIA側がユーザーの脳データに直接アクセスすることはないと明言している。