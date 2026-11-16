NVIDIAのCEO交代とAI競争激化：OpenAIとAnthropicが対中規制で一致

ジェンスン・フアン退任で揺らぐNVIDIAの地位。OpenAIとAnthropicが対中輸出規制強化で一致し、独自チップ開発へ。AI業界の勢力図が激変する。

AI半導体業界の巨人である NVIDIA （エヌビディア）の最高経営責任者（CEO）である ジェンスン・フアン 氏が、スキャンダルを理由に辞任した。この突然の人事異動を受け、同社の株価は急落し約30%下落した。単体GPU市場でのシェアが85%から92%に上る同社の行方が、不透明感に包まれている。

CEO交代に伴う株価暴落と市場の混乱

フアン氏の退任背景には、エヌビディア幹部のキンバリー・パウエル氏との不倫関係が報道されたことが影響している。中国向けチップ輸出に対する緩やかな姿勢を巡り、ハワード・ラト尼克米商務長官への疑問の声が高まる中でのこの動きは、社内外に大きな衝撃を与えた。株価が宙に浮く状態となった現在、AI分野における支配力の維持が課題となっている。

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競合他社にとっては追い風とも取れる状況だが、長くは続かなかった。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）やブロードコム（Broadcom）は株価を10%下落させた。一方、新星のセレブラス（Cerebras Systems）は第3四半期決算でアナリスト予想を上回り、執筆時点で11%高と好調を維持している。市場は完全に混乱しており、新勢力の台頭が見える中で、旧態依然とした構造が崩れつつある。

OpenAIとAnthropicが対中規制で一致

エヌビディアの揺らぎに乗じるように、AI業界の主要プレイヤー間で珍しく連携が見られた。AI企業であるOpenAIとAnthropicは、対中輸出規制の強化を支持すると報じられた。これにより、両社は同じ主張を続けてきたライバル同士でありながら、この特定の政策面では足並みを揃えることとなった。この動きは、エヌビディアの顧客であった企業が、競争者として立ち現れている兆候とも解釈できる。

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OpenAIの支持表明は、アンソロピックが2025年春以来、輸出規制について公に立場を示し続けてきた直後のことである。両社が手を携え、規制強化を求めていることは、先進技術における安全保障意識の高まりを象徴している。この立場は、政界の主要議員らとも一致している。民主党のジョシュ・ゴットハイマー下院議員（ニュージャージー州）や共和党のジム・バンクス上院議員（インディアナ州）らも、議会に対し先端AIチップへの中国アクセスを絞る厳格な規制の可決を求めていた面々だ。

独自チップ開発への移行と新競争の開始

両社はこれまでエヌビディアのチップで稼働してきたが、現在は独自チップの開発に乗り出している。2026年4月には、OpenAIが独自のチップを開発しているといううわさが立ち始めた。同社は8月5日、ロイターに対してそれを認めた。カスタムチップとAIモデルの共同設計に向け、ハードウェアとソフトウェアの両社とも、エヌビディアへの依存脱却を進めている。

OpenAIは2025年10月上旬、ブロードコムと手を組み、カスタムアクセラレーターによる最大10ギガワットの計算能力を共同で開発、展開すると発表した。2026年6月には、この提携から生まれた最初のチップ「Jalapeño」を披露している。このように、顧客だった企業が挑戦者に転じ、自らのニーズに合わせた独自チップを作り始めている状況は、AI業界の競争環境を根本から変化させる可能性がある。

既存サプライチェーンへの影響と今後の展開

OpenAIとAnthropicが独自チップへの移行を進めることは、AMD、Amazon Web Services（AWS）のTrainium、GoogleのTPU、そしてブロードコムとの競争に、新たな火種を加えることになる。エヌビディアがフアン氏の不在のもと、船の向きを変えようとしているまさにその最中に、主要顧客の離脱は致命的な打撃となり得る。市場は、新たなリーダーが誰になるのかを見守っている。

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これまでNVIDIAのチップで動いてきた両社が、自前のハードウェア基盤を構築すれば、半導体市場の構造は再編される。セレブラスのような新興企業の好調は、多様化が進む市場を示唆している。エヌビディアの次期CEOは、失われた市場シェアの回復と、顧客との関係修復に急務を迫られている。AI覇権を巡る戦いは、チップ供給の独占から、多様な基盤を巡る競争へ移行しつつある。