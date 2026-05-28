NVIDIAの新型CPU「Vera」がベンチマークで示すAI/HPC向け高性能、Olympusコア designでEPYCに迫る

PhoronixがNVIDIA本社で実施したベンチマークによると、新型CPU Veraは88コア/176スレッド、最大1.2TB/sのメモリ帯域幅を活かし、コードコンパイル性能でAMD EPYCにほぼ同等の結果。独自Olympusコアと大容量キャッシュが特徴。

PhoronixはNVIDIAから招待を受け、サンタクララにある本社でベンチマークテストを実施した。 このテストは公開を前提として行われた。 新しいCPU「Vera」は、AIやHPC（ハイパフォーマンスコンピューティング）向けに設計されている。

前世代のNVIDIA GraceはArm製Neoverse-V2コアを使用していたが、VeraはNVIDIA独自の「Olympus」コア設計を採用している点が大きく異なる。 Veraは88個のOlympusコアを搭載し、FP8精度に対応し、空間マルチスレッドにより合計176スレッドをサポートする。 LPDDR5Xメモリと組み合わせることで、最大1.2TB/sのメモリ帯域幅を実現している。

また、Graceと比較して、Veraはコアあたり2MBのL2キャッシュを備え（Graceの2倍）、統合L3キャッシュは164MBとより大容量になっている。 接続性に関しては、PCIe Gen 6およびCXL 3.1をサポートしており、最新の高速インターフェースに対応している。 Phoronixが今回のベンチマークテストで使用したのは、88コア/176スレッドのフル構成のVeraであり、96GB LPDDR5-9600MT/sメモリを8枚搭載したシステムだった。

ピークTDP（熱設計電力）は450Wだが、消費電力はテスト時におよそ50W以下に抑えられていたとのことである。 コードコンパイルのベンチマークテストでは、テスト対象プロセッサの中で前世代のGraceが最も低速な結果となった。 一方、Veraはデュアルソケット構成において、AMDのフラッグシップCPUである5.0GHzのAMD EPYC 9575Fプロセッサとほぼ同等のパフォーマンスを発揮した。 また、シングルソケットCPUの中で比較すると、Veraが最速の結果を記録している。

これらの結果から、VeraはAI/HPC分野において高い性能を発揮し、特にメモリ帯域幅とキャッシュ構成の強化が功を奏している可能性が示唆される。 Olympusコアの独自設計が、Armベースのコアと比較してどのような利点をもたらしているのか、今後の詳細な分析が期待される。 NVIDIAはCPU市場において、独自アーキテクチャを推進することで、AI統合型のハイパフォーマンスコンピューティングプラットフォームを強化する戦略を示していると言える





gigazine / 🏆 80. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NVIDIA Vera Olympusコア AI/HPC CPU Phoronix ベンチマーク メモリ帯域幅 1.2TB/S

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

マネーフォワード AI Coworkマネーフォワードは2026年7月からバックオフィス業務に特化したAIエージェントクライアント「マネーフォワード AI Cowork」を提供開始することを発表した。AI Coworkは、自然言語によるチャット入力を入口に、エージェント選択、タスク確認、定期実行の依頼、社内ヘルプデスクへの相談までを一つの画面から行える設計となっている。

Read more »

キャンペーン：カメラバッグなどPeak Designの「カラーアイテム」が20%OFFに 期間限定「SUMMER COLOR SELECTION」銀一株式会社は、Peak Design（ピークデザイン）の対象製品を20%OFFで提供する期間限定セ...

Read more »

AI/デジタル導入が「進まない、定着しない」という企業課題に着目 IT企業と協業し、組織側からDXを実現する新サービス「CDD（Capability Deployment Design）」提供開始両備ホールディングス株式会社のプレスリリース（2026年5月27日 17時23分）AI/デジタル導入が「進まない、定着しない」という企業課題に着目 IT企業と協業し、組織側からDXを実現する新サービス「CDD（Capability Deployment Design）」提供開始

Read more »

AI/デジタル導入が「進まない、定着しない」という企業課題に着目 IT企業と協業し、組織側からDXを実現する新サービス「CDD（Capability Deployment Design）」提供開始プレスリリース AI/デジタル導入が「進まない、定着しない」という企業課題に着目 IT企業と協業し、組織側からDXを実現する新サービス「CDD（Capability Deployment Design）」提供開始

Read more »

Helm.ai、生成AIシミュレーションで新たなフルHD（2MP）基準を確立――従来の業界ベンチマークの5倍の画素密度を達成HELM.AI INC.のプレスリリース（2026年5月28日 09時10分）Helm.ai、生成AIシミュレーションで新たなフルHD（2MP）基準を確立――従来の業界ベンチマークの5倍の画素密度を達成

Read more »

AHSが次世代歌声合成ソフトウェア「Synthesizer V 2」専用歌声データベースを発売AHSは、次世代歌声合成ソフトウェア「Synthesizer V 2」専用歌声データベースを本日よりAHSダウンロードにて発売いたします。『Synthesizer V 2 AI Lina』『Synthesizer V 2 AI Shun』『Synthesizer V 2 AI Nea』『Synthesizer V 2 AI Toi』は、強力な音声処理エンジンを搭載し、ハイクオリティで自然な歌声を簡単に作ることができる歌声合成ソフトウェアです。直感的で柔軟なユーザーインターフェースにより快適な制作環境を提供します。

Read more »