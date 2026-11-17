NVIDIAのデブ・ショクイストは、TSMCやFoxconnなどのパートナーとの20年にわたる信頼関係が、AI半導体の複雑な製造を支えていると語る。

NVIDIA のオペレーション責任者である デブ・ショクイスト は、長年にわたり地球上で最も複雑な製造プロセスを主導してきた。その成功の背景にあるのは、卓越した技術力、揺るぎない信頼、そして常に新しいことに挑戦する意欲を持つサプライチェーン・パートナーとの深い連携である。ショクイストは、これらのパートナー企業との関係性が、AI半導体生産の基盤を形成していると強調している。

TSMCとFoxconnの長期的な信頼構築

TSMCは1998年からNVIDIAと提携しており、SPILとKing Yuan Electronics (KYEC)も20年以上前からチップの組み立てとテストを担ってきた。これらの企業は世界でも屈指の実績を持ち、NVIDIAの成長とともに互いの歩みを重ねてきた。Foxconn、Wistron、SPIL、King Yuan Electronics (KYEC)、Unimicron、Lumentum、Coherent、Amkorなどのメーカー各社との関係は、単なる取引を超えた協働体制となっている。

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ショクイストは、頼りになるグローバル・ネットワークについて話す際、まず人物に焦点を当てる。台湾には、深夜3時に電話をかけて直近の問題の解決策を伝えてくるサプライヤーがいる。また、ベトナムでは、より多くの仕事をこなすためのツールだけを求めるファクトリーの従業員もいる。彼女たちは、NVIDIAがまだ小さな企業だった頃から支えてきたパートナーであり、互いの成長のために積み重ねてきた歴史を持っている。

パートナー選びにおいて、仲介役のような存在ではなく、自社の生産立ち上げの進め方に合い、極めて精密な設計の要件を満たせるテクノロジを持つことが不可欠である。サプライヤーには、生産立ち上げに投資できるだけの強固な財務基盤が必要不可欠であり、高度な技術力と、これまで誰も成し遂げたことのないことに挑戦する意欲が求められる。

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Amphenolによる製造精度の限界突破

Amphenolのアレンフェノール製のケーブル・カートリッジは、同社がこれまでに製造した中で最も複雑な相互接続アセンブリとして注目されている。ベトナムのファクトリーで本格生産が開始されたこの製品は、1,500本の小さなケーブルの分岐を持つ大型ケーブル・カートリッジである。不良率1 DPPM未満、つまり100万個あたりの不良品が1個未満という品質水準を実現するため、1本1本に極めて精密な組み立てが求められている。

Amphenolは、NVIDIAが必要とするスピードと規模でこの製品を生産するために、100本を超える自動化ラインを構築した。これにはノウハウとテクノロジだけでなく、情熱、意欲、献身が必要不可欠であった。ショクイストは、この製品の製造に求められる精度の高さに驚愕し、パートナー企業の能力を高く評価している。この取り組みは、技術的な課題を乗り越えるための情熱と献身の結晶である。

現場主義に基づく人的ネットワークの活用

20年以上にわたり供給を成功に導くうえで重要な役割を果たしてきたのは、CEOだけでなく生産現場を動かしている人たちである。製造上の問題を本当に理解しているのは、こうした現場に近い人々であり、組織の現場と緊密な協力関係がなければ、課題について率直に話し合うのは難しい。

強い関係性があるからこそ、相手は力を貸そうとし、「現場への技術支援をもっと強化してほしい」「品質管理のエンジニアを増やしてほしい」「設計の改善が必要だ」と安心して伝えてくれる。毎週、ファクトリーの実績を確認し、あるファクトリーの歩留まりが低かったり、チップを受け取ってから送り出すまでの所要時間が求める水準に達していなかったりする場合、その週は追加のチップを割り当てないという厳格な管理も実施されている。

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NVIDIA Swarmによる問題解決と効率化

NVIDIAは、ダイ上の識別番号から顧客向けの請求書に至るまで、すべてのチップを追跡するトレーサビリティの仕組みを導入している。サプライヤーは対応する必要があり、この仕組みにより、TSMCからのチップ出荷からFoxconnとWistronでのシステム出荷までの期間を、5週間から2週間に短縮できた。台湾の製造オペレーション・ディレクターがテスト装置への投入を手作業に戻す必要が生じた際、製造パートナー各社は迷いなくその判断を支持し、数百人もの作業員を投入して生産を継続させた。

テスト・トレイの組み立て、設計、自動化ハードウェアや制御ソフトウェア、製品の歩留まりなど、根本原因には多くの要素が絡む複雑な問題も発生した。そこで実行されたのが、NVIDIAの設計エンジニアリング、オペレーションの生産技術、製品およびテスト・エンジニアリングの各チームに、Foxconnの自動化エンジニアリング・チームを加えたNVIDIA Swarm（スウォーム）である。

多数の人材がラインに結集し、大幅な増産が始まる前にラインを再設計し、再稼働させた。この総力を結集した取り組みは、単なる技術的な解決策ではなく、20年にわたる信頼関係と人的ネットワークの賜物である。ショクイストは、毎年人から学び、組織の現場に近い人たちをより深く知り、共に成功するために何をすべきかを率直に伝え合う関係を築いてきた。この協働モデルは、AI半導体産業におけるサプライチェーン管理の新たな基準を示している。