NVIDIAは11月23日、Jensen Huang（ジェンスン・フアン）氏が同社の社長/CEO/取締役として復帰したと発表した。

NVIDIAは11月23日、Jensen Huang（ジェンスン・フアン）氏が同社の社長/CEO/取締役として復帰したと発表した。 取締役会が満場一致で決定したという。 同氏は11月12日にNVIDIAのCEOを辞任していたが、わずか10日ほどで復帰したかたちとなる。

NVIDIAは1993年に設立された、米国の半導体研究・開発・販売企業だ。 ゲーム業界においては、GeForceシリーズGPUなどで知られ、近年はAI関連半導体を手がけさらに成長している。 Jensen Huang氏は同社の創業者であり、創業以来30年以上にわたってCEOを務めてきた。 イベントに登壇する際などの革ジャン姿がトレードマークとして知られる。

Also read ＭＳＣＩと大統領が協議、インドネシア分類下げ代案を検討 通貨上昇

そんなJensen Huang氏は最近になって、シンガポールの実業家の女性などとの不倫関係が報じられた。 これによって米国の国家安全保障やNVIDIAの機密が脅かされた可能性があるとして話題になり、NVIDIAの取締役会が調査を開始。 同氏の解任の可否を判断すると見られていたなかで、11月12日にHuang氏は辞任を発表した。 ）。

Advertisement

そんななかで、今回辞任したばかりのHuang氏が復帰することが明かされたかたちだ。 発表によると、NVIDIAの取締役会は米国政府高官から意見を聴取し、Huang氏の復帰は国家安全保障上のリスクをもたらさないと確信したとのこと。 Huang氏はNVIDIAを率いるのに相応しい人物で、取締役会は全幅の信頼を寄せているという。 なお、Huang氏が外国諜報機関の標的になっているとの報道を受け、NVIDIA取締役会は調査委員会を設置し、調査を支援するために独立した弁護士も選任しているという。

Huang氏もこの調査を全面的に支持しており、最大限協力する意向を示しているそうだ。 また、国家安全保障問題に精通した弁護士を起用し、その弁護士が同分野の専門知識を持つ顧問を選任するかたちで、国家安全保障・輸出管理委員会も別に設立。 さらに、NVIDIA全体のコンプライアンスを監督する新たな役職を設け、その人選を現在検討中とのこと。 なお政府による調査は現在も進行中で、NVIDIAも引き続き協力していくとのことだ。