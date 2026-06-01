NVIDIA、エンタープライズ向け自律型AIエージェント構築ツールキットと主要企業連携を発表

NVIDIAは新AIエージェントツールキットとNemotronモデル、OpenShellセキュアランタイムなど発表。Cadenceらがエンジニアリング業務を短縮、CrowdStrikeらがサイバーセキュリティを変革。Windows/Native連携、Red Hat等のランタイム統合も。CUDA-Xスキルで拡張可能。

NVIDIA は本日、エンジニアリング、ヘルスケア、ソフトウェア開発、ビジネスオペレーションなどの業界向けの自律型 AIエージェント 構築を支援する新ソフトウェア群と主要企業との提携を発表した。

新たに発表されたNVIDIA Agent Toolkitには、NemoClawブループリント、Nemotron 3 Ultraオープンモデル、セキュアなOpenShellランタイム、CUDA-Xライブラリのエージェントスキルなどが含まれ、企業開発者向けのオープンソース基盤を提供する。 エンタープライズソフトウェア分野では、Cadence、Dassault Systèmes、Siemens、SynopsysがNemoClawを活用し、デジタルコワーカーとしてシミュレーションと検証ワークフローを実行する自律型AIエンジニアを構築。

これにより、従来は数週間を要していたエンジニアリング作業を数時間へと大幅に短縮した。 Nemotron 3 Ultraは、常時稼働型エージェント向けに設計された5,500億パラメータのMoEモデルで、フロンティアレベルのインテリジェンスを提供。 同クラスのオープンモデルと比較して推論速度を最大5倍向上させ、コストを最大30%削減する。

また、Hermes Agent、Langchain Deep Agents、OpenClaw、OpenHands、OpenCodeなどの主要オーケストレーションフレームワークに対応し、企業のエージェント展開を容易にする。 CrowdStrikeとPalantirはNemotron搭載の常時稼働型AIエージェントにより、サイバーセキュリティと運用意思決定を変革。 CrowdStrikeは脆弱性やポリシー誤設定の継続的識別・修正に専門エージェントを活用し、セキュリティチームの負担軽減と早期攻撃防止を実現する。

NVIDIAとMicrosoftはWindowsネイティブ環境でエージェントを実行するための新セキュリティプリミティブとOpenShellで協業。 CanonicalとRed HatはOpenShellを統合し、PCからクラウドまでエージェント向けポリシー・プライバシー制御を提供。 さらに、cuDF、cuOpt、AI-Q、NeMo、PhysicsNeMo、CUDA-QなどのCUDA-Xライブラリをエージェントのドメイン固有スキルとして公開し、AIエージェントからアクセス可能にする。

NVIDIA創業者兼CEOのジェンスン・ホアンは「世界のソフトウェアリーダーがAIエージェントを業務遂行システムに導入している。 AIコワーカーが従業員の思考を加速し、複雑なタスクを実行し、より大きな問題解決に貢献することを示している。 NemoClawはオープンな構成要素を提供し、人間の専門知識を強化しながら業務を変革する、安全で常時稼働型AIコワーカーの作成を可能にする」と述べた。 一連の発表は、エンタープライズAIの実用化と生産性向上を加速し、多様な業界で自律型AIの本格的な導入が進むことを示している





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