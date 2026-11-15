NTTモビリティ、HDマップレス自動運転バスの公道実証へ

NTTモビリティは2027年にHDマップ不要の自動運転バス実証を開始。イーバーサムの車両とイマジリーのAIシステムを活用し、日本の交通事情に適合した商用化を目指す。

NTTモビリティ は、高精度な HDマップ の作成を必要としない 自動運転 バスの公道実証を2027年2に実施すると発表した。これは日本初の試みであり、NTT武蔵野研究開発センタ周辺に位置する実証フィールド「Co-Creation Hub」において行われる。この実証プログラムは、レベル2の 自動運転 技術から段階的に導入を進める計画である。

カメラ映像駆動のAI自動運転システム

実証に使用される車両はイーバーサム製であり、イスラエルのイマジリー社が開発した自動運転システム（ADK）を採用している。このシステムはLiDARや既存のHDマップに依存するのではなく、カメラ映像から周囲の環境をリアルタイムで把握するエンドツーエンド方式を採用している。認識、経路計画、車両制御が一体化しており、AIの判断によって走行経路や動きが決定される。

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システム内部では、一時停止、優先通行、制限速度遵守、乗り心地の最適化などが明示的なルールとして組み込まれている。機能は認識、判断、速度制御などに分かれており、日本固有の信号機検知などの課題に応じて個別の改良が可能である。これにより、複雑な日本の道路環境への適応性が追求されている。

HDマップ不要による新ルート展開の可能性

従来、新しい地域やルートで自動運転サービスを開始するには、HDマップの整備や道路環境に合わせた調整に多大な時間と費用がかかっていた。本実証では、こうした事前整備なしで新規ルートに展開できるかを検証する。左側通行、国内の信号機、交通規制への適合性を確認するだけでなく、路上駐車車両、歩行者、自転車への対応能力も評価の対象となる。

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さらに、悪天候時や夜間における認識性能の評価も実施される。AIの判断プロセスを検証・説明できるか、そしてシステムの性能が学習データにどの程度依存しているかという点も重要な調査項目である。これらの検証を通じて、スケーラビリティと汎用性を高める狙いがある。

2026年納車から2027年商用化検討への道

車両の納車は2026年12月7日に予定されており、同月からシステム調整と構内試験が開始される。2027年2月には公道走行が開始され、同年4月以降に走行評価と課題の取りまとめが行われる予定である。このスケジュールに従い、安全性の評価手法や遠隔監視、運行管理システムとの連携を強化していく。

最終的には、国内法令への適合と運行コストの検討を行い、交通事業者と連携した商用運行への活用を目指す。NTTモビリティは、この実証結果を基に、より効率的で拡張性の高い自動運転ソリューションの確立を図っていく。