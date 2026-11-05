NTTドコモの5G SA通信障害と緊急時通報影響の消滅、復旧手順の解説

NTTドコモは2026年11月5日の5G SAサービス障害について、影響範囲の絞り込みと4Gへの切り替え手順を発表し、翌11月6日に完全復旧させました。

NTTドコモ 株式会社は、2026年11月5日午後に発生したネットワーク障害について、詳細な影響範囲の特定と復旧手順を発表しました。この障害は 5G SA （Standalone）サービスをご利用のお客様に限定され、 MVNO 事業者や既存の4G・5G接続利用者への影響はないと確定されました。

障害発生時刻と初報情報の公開

NTTドコモは同日13時に公表した第2報で、障害の発生日時を「2026年11月5日午前11時18分頃から継続中」と具体的に特定しました。当初は対象範囲や緊急通報への影響について「確認中」とする見解を維持していましたが、その後状況が変化していきます。

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通信事業者としての透明性を高めるため、NTTドコモは約1時間おきに逐次情報を更新する対応を行いました。第2報（13時）に始まり、第3報（14時）、第4報（15時）、第5報（16時）、第6報（17時）、第7報（18時）、第8報（19時）、第9報（20時）、第10報（21時）、第11報（22時）、第12報（23時）と、深夜まで情報発信を継続しました。

影響範囲の特定と回避策の提示

NTTドコモが14時に発表した第3報が大きな転換点となりました。同社は発表タイトル自体を改定し、影響を受ける対象サービスを「5G SA（Standalone）サービスをご契約のお客さま」に絞り込む決定を下しました。

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これにより、NTTドコモ回線を利用するMVNO事業者や、5G SA以外の5G接続者、4G接続者、および緊急通報の利用者への影響を「なし」と確定しました。これは社会全体の混乱を回避する上で重要な判断となりました。

さらに、NTTドコモは暫定的な回避策として、端末のネットワーク設定で「4G」を選択し、端末の再起動または機内モードのON/OFFを実施することで通信が利用可能になる場合がある旨を案内しました。これにより、顧客は自身で解決策を試すことができるようになりました。

復旧プロセスと総務省ガイドラインの適用

NTTドコモは深夜まで復旧に向けた対応を継続した結果、翌11月6日1時20分の復旧報において、交換機の輻輳に対する対処・措置を完了しました。正常性の確認を経て、サービスが完全に復旧した旨が発表されました。

また、NTTドコモは暫定対処として4Gに設定変更していた利用者に対して、設定を元に戻すよう案内しています。これは本来の高速ネットワークである5G SAを再度利用可能にするための最終手順となります。

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この厳格な広報対応の背景には、総務省が令和5年（2023年）3月に公表し、同年4月1日から原則適用されている「電気通信サービスにおける障害発生時の周知・広報に関するガイドライン」が存在します。NTTドコモは「指定公共機関」として位置付けられており、より確実な周知が求められています。

5G SA化と将来への影響考量

ガイドラインでは、障害発生時には原則30分以内に初報を公表することが示されています。また、Webサイト等における情報の更新頻度について、「更新内容がなくても、指定公共機関は深夜早朝を除き、少なくとも1時間ごとを目安に情報の更新を行う」と定められています。

NTTドコモは11月4日の2026年度第2四半期決算説明会で「設備投資をして5G SA化を早める」と発表したばかりです。その矢先に障害が発生してしまいました。5G SAが使えないことから4Gへの切り替えを促す案内は、障害が長引くほどマイナスイメージを植え付ける要因となり得ます。

総務省のガイドラインは、社会のデジタル化進展に伴い通信障害が国民生活や社会経済活動に与える影響が拡大していることを踏まえ策定されました。利用者の利益保護と電気通信サービスに対する信頼性確保がその目的であり、NTTドコモの対応は高い基準で評価される可能性があります。