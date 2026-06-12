NTTドコモ、3G通信設備の一部撤去に伴うスマートフォン音声通話ができなくなる

NTTドコモは3G通信設備の一部撤去作業に伴い、同社の一部スマートフォンで音声通話ができなくなる事象が判明したと発表した。影響は2026年10月1日から順次発生する。対象機種は「Nexus 5X」「GALAXY S5 ACTIVE SC-02G」「AQUOS ZETA SH-03G」の3機種だ。同社はユーザーへ向けて機種変更や設定確認を呼びかけている。

NTTドコモ は6月11日、 3G通信設備 の一部撤去作業に伴い、同社の一部 スマートフォン で 音声通話 ができなくなる事象が判明したと発表した。 影響は2026年10月1日から順次発生する。

対象機種は「Nexus 5X」「GALAXY S5 ACTIVE SC-02G」「AQUOS ZETA SH-03G」の3機種だ。 同社はユーザーへ向けて機種変更や設定確認を呼びかけている。 Nexus 5Xは3G通信設備の一部撤去に伴う端末の不具合により、10月1日以降に音声通話が利用できなくなる。 現在も利用端末として登録しているユーザーには、ドコモが6月11日以降に順次SMSを送信して、他の機種への変更を促す。

SMSの送信後には順次電話で案内する場合もある。 ユーザーは記載内容を確認の上で機種変更の手続きが必要だ。 GALAXY S5 ACTIVE SC-02GとAQUOS ZETA SH-03Gは、「VoLTE」の設定がオフになっている場合に影響を受ける。10月1日以降に順次設定をオンにできなくなり、音声通話ができなくなるという。 ユーザーは9月30日までに設定画面からVoLTEをオンに切り替える必要がある。

同社は対象ユーザーへ個別にSMSなどで案内する予定だ。 NTTドコモは対象機種のユーザーが多くいる地域では、特に4Gの利用状況を確認する予定だ。 ドコモは「4Gの利用状況を確認した上で、対象機種のユーザーにSMSなどで案内する予定だ」と発表している。 NTTドコモは対象機種のユーザーが多くいる地域では、4Gの利用状況を確認する予定だ。

ドコモは「4Gの利用状況を確認した上で、対象機種のユーザーにSMSなどで案内する予定だ」と発表している。 NTTドコモは対象機種のユーザーが多くいる地域では、4Gの利用状況を確認する予定だ。 ドコモは「4Gの利用状況を確認した上で、対象機種のユーザーにSMSなどで案内する予定だ」と発表している。 NTTドコモは対象機種のユーザーが多くいる地域では、4Gの利用状況を確認する予定だ。

ドコモは「4Gの利用状況を確認した上で、対象機種のユーザーにSMSなどで案内する予定だ」と発表している





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