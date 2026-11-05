NTTドコモが通期営業利益予想を上方修正 ドコモMAX契約500万突破

NTTドコモは2026年度上期実績を受け、通期の営業利益予想を200億円増の9630億円に上方修正した。大容量プラン「ドコモMAX」が500万契約を突破し、業績牽引役となっている。

NTTドコモ は、 2026年度 上期（4月から9月）の決算を発表し、通期の営業利益予想を200億円引き上げて9630億円とすることを選定した。個人向けモバイル通信サービス収入の減収幅が大幅に縮小し、通期での増収転換を見込む好調な業績が背景にある。 前田社長 は、料金やポイントの見直しが計画段階から織り込まれていたことを明かし、足元の好調さと相まって上方修正に至ったと説明した。

上期決算は増収増益 ドコモMAXが500万契約突破

2026年度上期の営業収益は前年同期比2494億円増の3兆2821億円となり、営業利益も73億円増の4821億円を記録した。これは第1四半期の好調な実績に続き、第2四半期でも増収増益を確保したことを意味する。個人向けモバイル通信サービス収入の減収額は、2025年度の221億円から2026年度は46億円へと劇的に縮小した。これにより、通期の収入予想を従来から200億円引き上げ、今年度は増収に転じる見込みとなった。

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通信事業における大口プランの成功が業績を支えている。大容量プラン「ドコモMAX」は、10月27日時点で契約数500万を突破した。同社の前田社長は、この成果を受け、2026年度末の契約目標を従来の水準から600万へと引き上げたことを明らかにした。前田社長は、ドコモMAXが通信サービスにエンターテインメントなどの付加価値を組み合わせた取り組みの象徴であると位置づけ、「もともとの計画に比べてみても、かなり多くのお客様にご支持をいただける状況が作れている」と手応えを語った。

料金改定の効果とMNPによる顧客流入継続

12月1日からの料金改定が業績に与える影響について、前田氏は実際のサービス開始と顧客動向を注視する必要があるとした。今年度は改定後の期間が4カ月に限られるため、効果は限定的だと見込む一方、「来年1年間、通年で増収効果が表れることになる」と、来年度のさらなる成長への期待を示した。既存プランは相当な値上げとなるため、販売代理店や利用者からは厳しい声も上がっているという。

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一方で、新しい料金プランに対する反応は好意的な部分も多い。サブブランド「ahamo」では、データ容量の拡大に加え、利用者が容量の上限を設定できる仕組みが導入された。前田氏によると、「シンプルさも一定保ちながら、利便性を上げてもらっている」といった声が寄せられている。親会社であるNTTの島田明社長も、料金改定の背景には原価の上昇があると説明し、「単なる料金改定ではない」と強調した。ahamoでは、従来速度が低下していた場合でも、上限設定を変更することで容量を追加し高速通信を続けられるようになっている。

競合他社からの顧客引き抜きも成功している。携帯電話番号を維持したまま事業者を乗り換えるMNP（ナンバーポータビリティ）では、第2四半期も転入が転出を上回り、4四半期連続で転入超過となった。新規契約数は前年同期比33％増となり、15歳以下の契約数は63％増という結果になった。これらの数値は、料金体系の見直しやサービス改善が、市場での競争力維持に寄与していることを示している。

アップル新製品の構成が商戦に与えた影響

スマートフォン市場におけるアップルの戦略変化も、NTTドコモの商戦に影響を与えたとの見方が示された。アップルは今秋、21万9800円からの「iPhone 18 Pro」と、36万4800円からの折りたたみ型「iPhone Duo」を発売した。これらはすべてアップル直販価格であり、標準モデルの「iPhone 18」は投入されていない。前田氏は、こうした新機種の構成が商戦に影響したとの分析を示した。上位機種と折りたたみ型モデルに重点が置かれたことで、通信事業者側のアピールポイントや顧客の選好度に変化が生じたと考えられる。

NTTドコモは、これらの好調な要素を統合し、将来の成長基盤を強化する方針だ。特に「ドコモMAX」のような付加価値型プランの拡大と、MNPを通じた顧客基盤の安定化が、通期業績の上方修正を支える柱となった。今後は、12月からの料金改定が来年度にかけてどのように定着し、新たな収益源として機能するかが続報となる。通信事業者各社が競争を続ける中、NTTドコモはサービス品質と料金体系のバランスを取ることでの顧客維持に注力していく。