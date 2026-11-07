NTTドコモが12月1日に料金値上げ、業績予想上方修正へ

NTTドコモは12月1日に料金改定を実施し、通期業績予想を200億円増額する。ドコモMAXの好調とahamoの改定が影響。

NTTドコモ 株式会社は11月4日、12月1日に通信料金を変更することを発表した。同時に、通期業績予想を200億円の増収増益へ上方修正すると発表された。この決定は、高級プランの契約拡大と新規ユーザーの獲得成功によるものである。

ドコモMAXの契約拡大とARPU回復

通期業績予想の上方修正を後押しした最大の要因は、追加サービス付きプラン「ドコモMAX」の急激な契約者増である。第2四半期（7月から9月）時点で契約者数は469万人に達しており、10月27日には2026年度の目標であった500万人を突破した。

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これを受け、ドコモは年度目標を600万契約に引き上げた。1ユーザーあたりの平均収益（ARPU）は、2025年度第2四半期の3960円から2026年度第2四半期には4040円まで増加した。特典の申し込み数は589万件に達し、ユーザーの関心の高さが示されている。

ARPUの通期予想も4010円から4040円へ上方修正された。ただし、モバイル通信サービス収入は前年度同期から46億円減少しており、完全な回復には至っていないものの、明確な反転傾向が確認されている。

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12月1日値上げと各プランの改定内容

12月1日より実施される料金改定では、既存の料金プランが最大550円値上げされる。この値上げには、新規受付を終了した過去の料金プランも含まれており、影響範囲は広範囲にわたる。代表取締役社長の前田義晃氏は、厳しい意見もあることを認めている。

一方で、若年層向けプラン「ahamo」はデータ容量を増やした段階制へ改定され、165円の値上げにとどめる。使い勝手の向上により、ユーザーからの手応えは良好だと報告されている。また、家族を意識した割引を強化した「ドコモmini2」も新設される。

ahamoは新規契約の半分以上を占める重要プランであり、値上げ幅を抑えて利便性を高める戦略が維持される。既存プランの高額値上げに対し、新規獲得を目的としたこの2つのプランが競争力の維持に寄与すると見込まれる。

5G基地局増設と将来の投資方針

増収分の一部は、ネットワーク改善への投資に充てられる。5Gの基地局増設や5G SA化の加速が計画されている。前田義晃氏は、来年1年間で通年増収効果が数百億円台に及ぶと見通している。

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また、MNP（番号ポッドフリ―）での契約は4四半期連続でプラスを維持している。法人向け音声通話対応モジュールの解約や死亡解約により総契約者は純減傾向にあるが、営業力強化の成果が表れている。

前田義晃社長は、追加投資だけでなく施策の工夫もレベルアップしていると自信を見せている。12月1日以降の値上げで競争力を維持できるかが焦点となり、高額プランの利用者を他社に奪われず新プランへ移行させる施策が重要になる。