NTTドコモは、dポイントクラブ会員向けアンケートにキクヴィ製の対話型AI「Kikuvi」を活用した対話型回答機能を2026年12月7日より提供開始する。音声でキャラクター「キクゾウ」と会話しながら、文字入力なしでアンケートに回答でき、従来の画面遷移型も併用可能。

株式会社 NTTドコモ （以下、ドコモ）は、 dポイントクラブ 会員向けに配信する「 dポイントクラブ アンケート」に、株式会社 Kikuvi （ キクヴィ ）が開発した 対話型AI サービス「 Kikuvi 」を活用し、AIと話しながら回答できる「対話型アンケート」（以下、本機能）を追加し2026年12月7日（月）から提供します。

本機能では、対話型AIサービス「Kikuvi」と音声で対話しながら、文字を入力することなく「dポイントクラブアンケート」に回答できます。 お客さまの画面に表示されるキャラクター「キクゾウ」が質問を行い、回答内容に応じて次の質問の内容や順番を変更するため、実際の会話のようにアンケートに答えられます。 これまで「dポイントクラブアンケート」では、選択肢のタップや文字入力でご回答いただく画面遷移型のアンケートをご提供してきました。 本機能の追加により、新たにAIとの対話形式でアンケートに答えられるようになります。

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なお、本機能は新たな回答方法として追加されるため、従来の画面遷移型も継続してご利用いただけます。 メッセージRなどで配信されるアンケートリンクから対象アンケートに遷移し、対話型、画面遷移型のいずれかを選択でき※1、回答後 には、これまでと同様にdポイント（期間・用途限定）を進呈します。