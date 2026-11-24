NTTドコモは公式Xにて、地震等の災害時に備えた通信手段「JAPANローミング」と「00000JAPAN」の特徴や利用手順を解説。JAPANローミングは他社の電波に切り替えて通信を行う仕組みで、フルローミング方式と緊急通報みの方式がある。4キャリアが共同でフルローミングを発動している状況にも触れ、利用後の端末設定変更やセキュリティリスクへの注意を呼びかけている。

NTTドコモ は2026年11月4日、自社の公式X（旧Twitter）アカウント（@docomo）にて、「災害などの非常時に役立つ2つの通信手段。

「JAPANローミング」と「00000JAPAN」を知っていますか？ 」と題した解説情報を投稿した。 地震などの自然災害や大規模な通信障害によって普段使っている通信網が途絶えた際、いかにして連絡手段を確保するかは多くのモバイルユーザーにとって重要だ。

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「JAPANローミング」と「00000JAPAN」の特徴や利用手順 同社が詳しく解説したJAPANローミングは、「ふだん利用している携帯電話事業者の電波が災害などで使えないときに、別の携帯電話事業者の電波に切り替えて通話や通信を行う仕組み」だ。 平常時にいつでも使えるものではなく、実際の災害や通信障害の状況に応じて提供が判断される運用となっている。 提供開始時にはドコモの「重要なお知らせ」などで、提供エリアや方式、利用手順が案内される計画だ。 提供方式には2つの形態がある。1つ目は「フルローミング方式」だ。

対応機種であれば「原則として自動的にほかの携帯電話事業者のネットワークへ接続」し、緊急通報を含む音声通話やSMS、データ通信が利用できる。 ただしデータ通信速度は「送受信ともに最大300kbps」に制限され、実際の速度は混雑状況などによって変化する点に注意したい。 また、一部のAndroid端末ではデータ通信のために「データローミング」をONにする必要があるほか、自動接続されない場合は手動での設定確認や接続先選択が求められる。 2つ目は「緊急通報のみ方式」だ。

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こちらは端末側で接続先を手動選択し、110番、118番、119番への緊急通報のみを利用する仕組みだ。 ドコモは「緊急通報機関からの折返し通話は受けられないため、通報時に必要な情報を正確に伝えてください」と強く呼びかけている。 また、一度でつながらない事態も想定し、「呼び出し音が聞こえない場合は、いったん通話を終了し、呼び出し音が聞こえるまで繰り返し発信してください」と具体的な対処手順を案内した。 利用後の端末操作にも注意が必要だ。

手動で接続先を選んだ場合は、利用後に必ず「自動選択」に戻す必要がある。 手動のまま放置すると、提供終了後に「普段利用している携帯電話事業者のネットワークへ自動的に接続できなくなる場合がある」ためだ。 同様に、データローミングをONにした端末も速やかにOFFへ戻すよう求めている。 海外渡航時に意図しない通信料が発生するリスクを防ぐためだ。

接続時は端末のWi-Fi設定からSSID「00000JAPAN」を選ぶだけで、「IDやパスワードの入力は不要」だ。 誰でも迅速に使える反面、ドコモは「通常のパスワード付きWi-Fiよりもセキュリティ上のリスクが高い」と警告し、個人情報やクレジットカード情報の入力を避けるよう求めている。 また「偽のWi-Fiサービス」への警戒も促した。

悪天候で通信障害 4社がJAPANローミング（フルローミング方式）発動 11月20日～21日から、悪天候の影響により、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの一部地域で通信障害が発生したことを受けて、4キャリアは「JAPANローミング（フルローミング方式）」を発動し提供している。