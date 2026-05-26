NTTデータMSEと九州工業大学が組み込みソフトウェア分野における社会人向け人材育成を推進

NTTデータMSEと九州工業大学が、組み込みソフトウェア分野における社会人向け人材育成を推進する産学連携を締結しました。本プログラムは、C/C++やRTOS、マイコン制御といった組み込みソフトウェア開発の基盤技術から、Linux、IoT、次世代の半導体、AI、自動運転、データ連携技術までを段階的に学べる体系的なカリキュラムで構成されています。

本プログラムは、C/C++やRTOS、マイコン制御といった 組み込みソフトウェア 開発の 基盤技術 から、 Linux 、IoT、 次世代の半導体 、AI（人工知能）、 自動運転 （SDV）、 データ連携技術 までを段階的に学べる体系的なカリキュラムで構成されています。

入門・初級レベルでは、マイコン制御やリアルタイムOSなど組み込み開発の基礎を講義と演習を通じて学習します。 中級レベル以降では、仕様に基づいた設計やより高度な組み込みソフトウェア開発に対応できる力の習得を想定しています。 本学はこれまで、組み込みソフトウェア分野および関連分野で、教育研究を通じた専門知の創出に取り組んできました。 本協定は、その知見を社会人教育へと接続し、実務に直結する新たな知として展開していく点に大きな意義があります。

高い品質・信頼性・大規模システムを強みとするNTTデータMSEが有する実践知と本学の知を融合することで、単なる知識習得にとどまらず、複雑な現場において適切な設計判断と意思決定を行うことのできる人材の育成と、その成果を横展開可能な教育プログラムの構築に貢献します。 本連携を通じて、産学が共に価値を創出する新たな人材育成モデルを社会に示します。 Kyutech ARISEは、九州工業大学およびNTTデータMSEとの産学連携を通じ、組み込みソフトウェア分野における社会人向け人材育成を推進します。

当社は産学連携のハブとして、大学の専門知と企業の実践知を体系的な教育プログラムとして設計・実装します。 本取り組みは、モビリティ分野を中心に業界横断で活用可能な育成モデルの普及を目指すものです。 さらにマレーシアUPMホールディングスとの連携等を通じ、アジア地域への展開も視野に入れ、国際競争力を支える高度IT人材の輩出に貢献していきます。

NTTデータMSEはこれまで、モビリティ産業や製造業をはじめとするさまざまな分野において、組み込みソフトウェアの開発を通じて、現場で求められる設計力・実装力・品質判断力の向上に取り組んできました。 近年は、生成AIの活用を含む開発プロセスの変革も進む中で、エンジニアには従来以上に本質的な設計判断力が求められています





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