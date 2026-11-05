NTTとマクラーレンが2027年からAIセキュリティを柱とした複数年パートナーシップ

NTTとマクラーレン・レーシングは2027年シーズンからMcLaren Mastercard Formula 1 Teamの公式パートナーとなり、AIセキュリティとガバナンスを活用した技術協業を開始する。

NTT と マクラーレン・レーシング は11月4日、2027年シーズンから複数年にわたりMcLaren Mastercard Formula 1 Teamのオフィシャルパートナーになることを発表した。両社は長年にわたる関係の基盤をさらに強化し、F1グリッドにおけるテクノロジー主導の競争力を高めるための新たな提携を具体化した。

NTTが支えるAIセキュリティとガバナンスの革新

今回のパートナーシップの核心的な要素は、AIセキュリティとガバナンスの構築である。NTTは自社のテクノロジーに関する専門性を活かし、McLaren Mastercard Formula 1 TeamがF1グリッドで最もAIを自在に使いこなすチームへと進化するための挑戦を全面的に支える役割を担う。両社が目指すのは、責任あるAI活用とイノベーションの加速を同時に実現することであり、NTTはその実現に向けて、AI活用に伴うセキュリティリスクを的確に管理するための具体的な枠組みづくりを支援していく方針だ。

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長年の提携実績とモータースポーツへの貢献

今回の提携は、両社がこれまで築いてきた基盤の上に成り立っている。NTTは、NTTコミュニケーションズ（現：NTTドコモビジネス）とMcLaren Formula 1 Team、およびNTT DATAとArrow McLaren IndyCar Teamとの連携を通じて、マクラーレンと長年にわたる関係を築いてきた経緯を持つ。特にNTTは2019年からNTT INDYCAR SERIESのタイトルスポンサーシップを通じてモータースポーツの発展に貢献してきた実績がある。今回のMcLaren Mastercard Formula 1 Teamとのオフィシャルパートナーシップは、その経験をさらに前進させるものとして位置づけられている。

顧客とファンに広がるテクノロジーの波及効果

連携によって得られる価値はサーキット内だけに留まらない。マクラーレンが世界各国で展開するエンゲージメントプログラムを通じて、NTTの顧客やF1ファンに対し、NTTのテクノロジーや専門性がサーキット内外のマクラーレンの取り組みに与えるインパクトを身近に体験できる機会が提供される。これにより、高速なレーシングカーの開発プロセスと、NTTが社会課題の解決に取り組む企業活動の共通点を、一般大众が直接理解できる場が設けられることになる。

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両社CEOが語る共通するビジョンと将来展望

NTTの島田明代表取締役社長は、マクラーレンとの新たなパートナーシップを発表することを大変嬉しく思うとコメントした。島田氏はF1が世界中の英知が集い、限界への挑戦を続ける舞台であると指摘し、人とテクノロジーへの投資を通じて結果を残してきたマクラーレンと、自己革新を続けながら社会課題の解決に取り組んできたNTTには多くの共通項があると強調した。また、今回の提携がNTTのグローバルビジネスを加速させるものとなればとの展望を示した。

責任ある導入が秘めるモータースポーツの可能性

McLaren Racingのザック・ブラウンCEOは、長年にわたる両社の関係と、これまで築いてきた成功をさらに発展させるべくNTTを迎えられたことを嬉しく思うと述べた。ブラウン氏はAIがモータースポーツとビジネスの両方に大きな可能性を秘めていると視察し、NTTの専門性が新たなテクノロジーを責任ある安全な形で導入していくうえで大きな支えとなると語った。この合意は、最先端のテクノロジーと伝統的なレーシングの融合が、次の時代のF1の姿をどのように変えるのかを示唆する重要なマイルストーンとなる。