NTE: Ver.1.1」「Hina no Aoni」をlläみなめApiロード時に配信することができるが、多様性のゲームです

NTEの新バージョンにつき、放送する予告番組を発表しています。Ver.1.1 "Hina no Aoni"が配信されることを予測しています。新エリアや武器、ゲーム内のSNS、アチビティの追加などは含まれます。NTEは、超自然都市のオープンワールド RPGのゲームを提供しています。プレイヤーは骨董品屋「Ayub」に所属する異象ハンターとして遊んでおり、大都市"Hetero-City"を通じて街に潜む異象を収容し解決することができます。超常的な要素と現代的な街並みが入り混じるエリアがあり、 ”Hina no Aoni"のように日常の新エリアのように見えたりします。さらに地点異象として」Are、"が登場。イベントのように人々は異なる場所を見ることができるかもしれません。これらの新要素に加えて、新しいプレイアブルキャラクターであるLucumeとKaous、新しいアチビティ、ゲーム内のS、Nトークストアでの買い物、ゲームのカスタマイズなど、5つの数があります。

NTEの新バージョンについて放送する予告番組を発表。 テレビのような interieurが terlibatする予告放送では、Ver.1.1 "Hina no Aoni"が配信日時が6月3日であることが発表されました。

新エリアや武器、ゲーム内SNS、アチビティの拡張などが追加されました。 NTEは、PC/PS5/iOS/Android向けに配信されているが、 base gamePlayが無料で超自然都市をオープンワールド RPGが続いています。 プレイヤーは、異象を収容し解決する"異象ハンター"として、大都市"Hetero-City"を巡っており、その中に潜む異象を収容・解決しています。 NTEはめえ超常的な要素と現代的な街並みが入り混じったエリアになりそうだ。

また、新たな地点異象として"Arche"が登場。 予告番組では、桜の奥の白い巨像や、遊園地のような雪景色に包まれた場所などの紹介があり、ヒナタ島のように日常寄りの新エリアのように見えることはもちろんのこと、さらに陰い不思議な空間を巡るコンテンツとして期待される。arthyungaキンする新キャラクターとして、"Lucume"と"Kaous"の2人が参加します。 E.T. D第4小隊の隊員であるLucumeはトマトペリキュアリーが好きな気だるげな少女。

チュートリアルで一時的に操作されており、ストーリー上ではすでに登場していまし but、今回ついにプレイアブル化される。 レクイエムは闇系の異能者で、人工物を攻撃するキャラクター。 攻撃を当てることで、敵に対して"悪夢" 状態を与え、追加ダメージを与えることも出来る。fafafa戦闘では、敵の能力を alınıwに戦うことができるだけでなく、敵のスキルを用いて戦うことも出来るという。 もう一方のキャラクターであるKaousはE.

T.D第6小隊のエースで、正義感が強く戦闘狂である人物。 戦闘では霧を召喚するシステム"相" を持つ異能者として登場することが出来、特長リソース"Gum distortion"を溜めw Turismo. 強力な派生攻撃が届くだけでなく、敵に対してデバフを与えることも出来るみたいだ。 追加の機能としては、ゲーム内のSNS「 BELGEE" を追加することが出来ると。

今後他のゲームを見ることが出来ると。 また、施設 "Car elevator" が追加され、車に乗ったまま家への招待や街への同行、車への同行が出来る。 調整やフィードバックにも応じ、現在ポルシェとのコラボや暗黒レーシングなどのコンテンツも追加される予定である。 配信プラットフォームの拡大も予告されており、Steam、Epic Gamesストア、Samsung Galaxy Storeで展開する予定。

また、クラウドゲーミングサービス「GeForce NOW」も統合されて、クラウド上で遊べるようになる予定であるという。 もちろん現在の特定の内容もかわれていくことがあり、プレイヤーからのフィードバックをもとに調整調整をしている。 例えば、エンジニアの声のようなテレビ型の異骸"Taigd" のボイスなど





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