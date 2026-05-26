NSK、電動化とヒューマノイドロボットを統合した先進技術を初出展

NSKが国際産業技術展示会で提案した『Mobilizing Tomorrow Today』コンセプト。電動サスペンション・後輪操舵、格納式ステアリング、超幅狭ハブユニット軸受、ヒューマノイドロボット用高効率機構の初披露で自動車・ロボット分野の未来を切り拓く。

NSKは先週開催された国際産業技術展示会で、新しいビジョンと技術を発表しました。 今回のコンセプトは「Mobilizing Tomorrow Today」で、電動化と自動化が進むクルマ産業に向けて、走行、曲がる、止まる、快適という4つのキーワードを軸に製品を総合展示しました。

展示会場では、電動サスペンション、後輪操舵アクチュエータ、電動メカニカルブレーキを統合した「電動コーナーモジュール」と呼ばれる先進的なコンセプトモデルが大きな注目を集めました。 このモジュールは、車両のレイアウトを柔軟に変更できるよう設計されており、車のデザイン性と操作性を両立させる可能性を秘めています。 NSKはさらに、ボールねじ、ロッキングクラッチ、低フリクションハブユニット軸受のパフォーマンスを向上させる技術を提供しつつ、世界初として「超幅狭ハブユニット軸受」を出展しました。

この新種軸受は、2列の玉列を軸方向に重ね合わせ、従来よりも圧倒的に幅を削減した設計です。 結果として、インホイールモータを搭載できるスペースが確保され、タイヤの最大切れ角が増えることで小回り性能が向上します。 また、格納式電動チルトテレコラム付き操舵反力装置も初出展されました。 ステアバイワイヤーシステムにおいて、ハンドルをダッシュボード内に収納できる機能を組み込むことで、車内空間を拡大し、快適性を向上させることを目指しています。

電動サスペンション向けのボールねじも初披露され、高効率かつ高精度で回転運動を直線運動へ変換する技術が評価されました。 このボールねじを採用した次世代サスペンションは、ピッチ・ロール・車高制御といった多様な走行要件に柔軟に対応できると説明されました。 さらに、NSKはヒューマノイドロボット関連製品の展示も行い、労働力不足への対応として高い需要が見込まれている分野に注目しました。

ローテーションアクチュエータやリニアアクチュエータに加えて、小型サイズ（直径15mm）の高減速比を実現したバイラテラルギアユニットや業界最小の極小径ボールねじ、ミニチュアスラストアンギュラ玉軸受といった革新的部品も披露されました。 これらは、限られた空間での高性能ロボット実装を可能にするアイテムです。 NSKはこのように、自動車技術とロボット技術の両面で未来のモビリティを創造し、産業界に新たな価値を提供することを約束しています





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