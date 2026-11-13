NSDとSophos、AI搭載MDRで24時間自動防御の実現を示す

株式会社NSDとソフォス株式会社が共催するセミナーで、AI-Native防御システム「Sophos MDR」の活用方法と、アラート対応時間89秒という圧倒的な効率化事例を紹介します。

従来の セキュリティ 対策では追いつかなくなった現代の サイバー攻撃 に対し、株式会社 NSD とソフォス株式会社は、AIを活用した新たな防御体制の構築を促進しています。両社は、「漏れてからの対処」では間に合わない現状において、攻撃を未然に防ぎ、仮に侵入された場合でも被害を最小限に抑える「防御型」の体制づくりが急務であると指摘しています。従来の人が分析・対応する手法では、攻撃の速度と規模に付いていけない状況が生まれているためです。

自律型監視の必要性と構築の壁

防御型の体制が必要であるという認識は広まっていますが、SOC（セキュリティオペレーションセンター）を自社で構築し、24時間365日の監視体制を維持するには大きなハードルが存在します。専門人材の確保と莫大な運用コストがその最大の障壁であり、EDRなどの製品を導入しても、それを運用・分析できる人材が不足していれば、発生したアラートを放置してしまうケースが後を絶たないのが実情です。この課題を解決するため、AI-Native防御システムとエージェント型SOCの組み合わせが注目を集めています。

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Sophos MDRによるAIと人間の協調

株式会社NSDが主催する本セミナーでは、AI時代のサイバー攻撃の最新動向と、防御型セキュリティ体制が必須となった背景が解説されます。その上で、ソフォス株式会社はNGAV、EDR、SOCそれぞれの役割を整理しながら、Sophos MDRの機能と、従来のEDRやSOCサービスとの違いを具体的に紹介する予定です。Sophos MDRは、AIが処理のスピードと規模を担い、重要な判断は人間のアナリストが行う「エージェント型SOC」として設計されています。これにより、24時間365日体制での監視と対応が可能になります。

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89秒の自動対応とOpenAI連携事例

Sophos MDRの実効性は、具体的な数値データによっても裏付けられています。公開情報では、AIエージェントを活用したケースにおいて、アラート発生から自動対応までの平均時間がわずか89秒であるとされています。また、OpenAIとの協業により、脅威調査に要する時間を96%削減することに成功した事例も紹介されます。これは、人的リソースを限られた重要業務に集中させることができ、セキュリティ対応の効率を飛躍的に高めることを意味しています。既存のセキュリティ製品と組み合わせて導入できるため、現在のIT環境を活かした運用が可能であり、部署単位からのスモールスタートも実現可能です。

導入実態と今後の参加呼びかけ

当日のセミナーでは、具体的な導入事例や費用感に関する説明が行われ、参加者にとっての実務的な知見が得られるよう構成されています。さらに、質疑応答の時間や個別相談の枠も用意されており、自社のセキュリティ課題に対する具体的な解決策を模索することができます。AI攻撃への次の一手を検討している情報システム部門やセキュリティ部門の担当者、そしてSOCの自社構築に限界を感じている企業関係者に対し、NSDとソフォスは今回のセミナーへの参加を強く呼びかけています。この機会を通じて、次世代のセキュリティ対策の全体像を把握し、自社のリスク管理体制を強化するきっかけとしてください。