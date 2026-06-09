NPO法人むすびえ、新公益信託制度で初の受託者に認可 ～こども食堂支援を通じた包摂的社会の実現へ～

認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえは、令和8年6月9日、令和8年6月9日に改正公益信託法に基づく新公益信託制度の開始後初めての受託者として認可を受けた。NPO法人が公益信託の受託者となるのはこれが初めての事例である。新制度では、従来の信託銀行や信託会社に加え、NPO法人や公益法人、さらには個人も受託者になることが可能となり、社会課題解決のノウハウを持つ団体が継続的に公益活動を行うことが期待される。むすびえはこれまでのこども食堂支援の実績を基盤に、すべての人が自分らしく過ごせる「みんなの居場所」としてのこども食堂を全国に広めるとし、今回の認可を新たな一歩として、こども食堂の可能性をさらに広げる挑戦を進めていく。

認定 NPO法人 全国 こども食堂 支援センター・ むすびえ （以下、 むすびえ ）は、誰も取りこぼさない社会の実現を目指し、 こども食堂 の支援を通じて活動を展開している。 このたび、 むすびえ は令和8年6月9日、新たにスタートした 公益信託 制度の開始後初めての受託者として認可を受けた。

NPO法人が公益信託の受託者として認可されるのは今回が初めてであり、これは大きな意味を持つ。 公益信託制度とは、委託者から受託者に託された財産を用いて、受託者が委託者の想いを実現するための公益活動を継続的に行う仕組みである。2024年に改正された公益信託法に基づき、令和8年から新制度が施行された。 従来は受託者が信託銀行や信託会社に限定されていたが、改正によりNPO法人や公益法人、さらには個人も受託者になることが可能となった。

これにより、社会課題解決に取り組む団体がそのノウハウを活かして信託財産を運用し、持続的な公益活動を行うことが期待される。 むすびえはこれまで、こども食堂を通じて孤独や孤立を抱える子どもや家族に食事と居場所を提供し、地域のつながりを創出する活動を続けてきた。 その実績が評価され、今回の認可に至ったとされる。 新制度を活用することで、より安定的な資金確保と長期的な事業展開が可能となり、こども食堂の全国展開とその質の向上を加速させることができる。

むすびえは、すべての人が自分らしく過ごせる「みんなの居場所」としてのこども食堂を日本中に広めることを目指している。 今回の受託者認可を新たな一歩と位置づけ、こども食堂の可能性をさらに広げるための様々な挑戦を進めていく方針だ。 例えば、地域のニーズに応じたこども食堂の運営支援、スタッフ養成プログラムの拡充、企業や行政との連携強化などが具体策として考えられる。 また、新公益信託制度を活用した資金調達のモデルケースとして、他のNPO法人や公益団体への波及効果も期待される。

社会課題が複雑化する現代において、信託銀行以外の多様な主体が公益活動の担い手となることは、社会の包摂性を高める上で重要である。 むすびえの这次の認可は、その先駆けとして大きな注目を集めるだろう。 今後は、こども食堂を通じた地域コミュニティの再生と、誰もが尊厳を持って生活できる社会の実現に向けて、一層の奮闘が続く





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こども食堂 公益信託 NPO法人 むすびえ 包摂的社会

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