25日に都内で開催されたNPB AWARDS 2026で、セ・リーグMVPに三冠王の佐藤輝明、パ・リーグMVPに栗原陵矢が輝いた。新人賞は巨人の竹丸和幸とソフトバンクの前田悠伍が受賞。栗原は40発118打点の活躍で初受賞を果たした。

今季の プロ野球 のタイトル獲得者らを表彰する「 NPB AWARDS 2026 supported by リポビタンD」が25日、都内で開催された。 最優秀選手賞 （MVP）は、セ・リーグは三冠王の阪神 佐藤輝明 内野手（27）が2年連続2度目の受賞。

パ・リーグは2冠のソフトバンク栗原陵矢内野手（30）が初受賞した。 最優秀新人賞は、セは巨人竹丸和幸投手（24）、パはソフトバンク前田悠伍投手（21）が選ばれた。

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「このような賞とは無縁だと思っていました。30歳になる今年、素晴らしい賞を取ることができました」 充実の1年だった。108試合で4番起用され、12球団唯一の40発。 球団では05年の松中（46本）、ズレータ（43本）以来21年ぶりの大台到達だ。 さらに118打点も両リーグ最多。 ここぞの局面で勝負強さを発揮し、チームを何度も救った。

順風満帆ではなかった。22、23年には2年連続でシーズンを棒に振る大けが。 昨季は夏場に右脇腹痛で離脱。 オフには椎間板（ついかんばん）ヘルニアの摘出手術も受けた。

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「ケガが何度もあった中で、1年間やれればこれくらいの成績を出せる自信もつきました」。 最多本塁打、最多打点、ベストナインを合わせて“4冠”を達成した。 当然“一発屋”で終わるつもりは毛頭ない。 小久保監督はかねて「この世界、3年やって一人前」と言う。

自身もそんなことは百も承知。

「来年以降もこの賞に恥じない成績、振る舞いをしていきたい」。 真の一流プレーヤーへ、さらなる高みだけを見据える姿勢がまた頼もしい。 【佐藤究】