NPBアウォーズ2026 阪神佐藤とソフトバンク栗原がMVP、巨人竹丸は新人王
今季のプロ野球タイトル獲得者らを表彰するNPBアウォーズ2026が都内で行われ、MVPにセ・リーグ阪神の佐藤輝明、パ・リーグソフトバンクの栗原陵矢が選ばれた。最優秀新人賞はセ・リーグ巨人の竹丸和幸、パ・リーグソフトバンクの前田悠伍が受賞した。竹丸は11勝を挙げて阪神工藤に149票差で新人王に輝いた。
今季のプロ野球のタイトル獲得者らを表彰する「NPB AWARDS 2026 supported by リポビタンD」が25日、都内で開催された。 最優秀選手賞（ MVP ）は、セ・リーグは三冠王の阪神 佐藤輝明 内野手（27）が2年連続2度目の受賞。
パ・リーグは2冠のソフトバンク栗原陵矢内野手（30）が初受賞した。 最優秀新人賞は、セは巨人竹丸和幸投手（24）、パはソフトバンク前田悠伍投手（21）が選ばれた。 ポーカーフェースがにこっと笑った。 巨人竹丸が最優秀新人賞を受賞。Also read『信長の野望･飛翔』来年3月12日に発売決定。「城下町」を自由に作り、大義名分を掲げて争う戦国時代
この日のためにオーダーした濃紺のスーツに身を包み、来季についてぼそり。
「取れるもの（タイトル）は全部取って…。 冗談ですよ？ 」。 シーズン当初には聞けなかったユーモアがこぼれた。
仮契約時の目標は「開幕ローテーション」。 新人王は「取れるなら取りたい」と控えめだったが、活躍はすさまじかった。 チーム最多11勝。 開幕戦、9月の首位攻防戦と大一番で好投が光った。
表情一つ変えず淡々と腕を振る強心臓で、2位の阪神工藤に149票差。 周囲を圧倒してニューヒーローに駆け上がった。 活躍は後輩たちにも届いた。 小学生時に在籍した広島の温品ヤングウルフには、左腕に憧れ野球少年が続々と入団。
「広島なんだから（憧れるのは）カープの選手でいいと思うんですけど…」と謙遜するが「恩返しの思いもあります。 頑張って欲しいですね」とグラウンドコートを贈った。
「俺でいいんかな？ 」と、苦笑いを浮かべながらも、どこかうれしそうだった。
「ローテの中心として回れるように頑張りたい。1年間しっかりやって戻ってこられたらいい」。 口にした「中心」という言葉に、芽生えた自覚と欲が見える。2年目は強心臓にユーモアも？ 余裕の投球を見せていく。 【北村健龍】
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