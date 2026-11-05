NOS、エールディヴィジ放映権2031/32シーズンまで延長へ

オランダ公共放送NOSは女子エールディヴィジの放映権を2031/32シーズンまで延長すると発表。ESPNとの協力で若者向け番組も制作し、ダイジェスト配信を強化する。

オランダの公共放送機関である NOS は、 エールディヴィジ の放映権契約を2031/32シーズンまで延長する正式な発表を行った。この決定により、同局は引き続き女子 エールディヴィジ のダイジェスト番組を放送し続けることが確定した。また、この新しい契約枠組みの中で、 クーケン・カンピューン・ディヴィジ の映像素材を活用可能になるなど、提供されるコンテンツの幅が大幅に拡大することになっている。

ダイジェスト配信とデジタル戦略の強化

NOSの spokesperson は、新たな契約によって放送局が試合の見どころやダイジェストを、オンラインプラットフォームやソーシャルメディアを通じてより迅速かつ幅広く配信できるようになると説明している。これにより、テレビ観賞のみならず、デジタルネイティブな層へのアプローチも強化される見込みだ。ラジオ番組『NOS Langs de Lijn』での実況生中継も継続され、多様なメディアチャンネルを活用したCoverage体制が整えられる。

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具体的には、クーケン・カンピューン・ディヴィジのダイジェスト放送が可能になるだけでなく、ユーロジャックポット女子エールディヴィジのダイジェストも引き続きNOSが担当する。この変化は、従来のテレビ放送枠にとらわれない、柔軟なコンテンツ供給体制への移行を意味している。NOSは視聴者の利便性を高め、より多くの層にサッカーコンテンツを届けるためのインフラ整備を急いでいる状況だ。

ESPNとの協力と若者向けコンテンツの展開

NOSとESPNは、フリーデンロテライ・エールディヴィジを題材にした青少年向けの番組制作で協力する意向を示している。ESPNは既に2030年半ばまでエールディヴィジの生中継放映権を保有しており、NOSとの役割分担が明確になっている。NOSがダイジェストやハイライト、デジタルコンテンツを担当し、ESPNがライブ映像を提供するという形だ。この互补的な連携により、サッカーファンはあらゆる形態でリーグの情報を入手できるようになる。

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このパートナーシップは、特に若い世代の獲得を目的としている。ESPNが生中継を担う一方で、NOSは解説者を交えた分析番組や、ソーシャルメディア向けのショートコンテンツを通じて、サッカーへの関心を啓発していく。ヒルフェルスムのメディアパークを拠点に、ラファエル・ファン・デル・ファールト、テオ・ヤンセン、レオネ・ステントラー、メレル・ファン・ドンゲン、イムケ・クルトワらが定期的に出演し、試合の合間に意見を投稿する形式も継続される。

経営課題と公共放送の社会的意義

NOSスポーツの編集長であるザンダー・ファン・デル・ウルプは、この契約延長を大変うれしく思っていると述べている。彼はエールディヴィジのダイジェストがNOSにとって欠かせないコンテンツであると強調し、支出を厳しく見直す必要のある財政状況下でも、オランダのサッカーを公共放送で誰もが視聴できる状態に保つことが重要だと語った。この姿勢は、公共放送としての社会的責任を果たすための決断である。

ファン・デル・ウルプは、NPO 1でおなじみの膝に皿を載せて楽しむ時間が今後も続くと明言した。今回の契約により、NPO Startや専用のアプリ、ソーシャルメディアなどを通じて、エールディヴィジを追うサッカーファンに届ける機会が増加する。これは単なる放送枠の確保ではなく、多様なデバイスやプラットフォームを通じて、異なる年代のファンとエンゲージメントを深めるための戦略である。

世代横断的なファン層の育成と今後の展望

これらの取り組みの最終的な目的は、さまざまな世代のサッカーファンにエールディヴィジへの関心を持ってもらうことにある。特に19時放送のダイジェスト番組には解説者が出演し、試合の分析を行っている。このような専門的な議論を通じて、視聴者の理解を深める狙いがある。NOSは、従来のテレビ放送に加え、デジタルチャンネルを強力に推進することで、サッカー文化の維持と発展に貢献していく方針だ。

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今後、NOSはデジタルプラットフォーム上のコンテンツ質をさらに高め、ソーシャルメディアでの議論を活性化させることが予想される。ESPNとの連携もスムーズに進むことで、オランダの国内リーグはより高い視覚的・分析的価値を持つメディアコンテンツへと進化していくだろう。この新契約は、単なる権利の更新にとどまらず、オランダサッカーのメディア戦略における新たな章を刻むものとなっている。