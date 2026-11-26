■12月11日からはNIKE公式オンラインストアやSNKRSでも

Nike Gyakusouは、Nikeのイノベーションと、デザイナーでありランナーでもある高橋氏の視点を融合させ、2010年に誕生。16年にわたりパフォーマンス ランニングに新たなデザインをもたらしてきた。

そして今回、5年以上ぶりとなる新作コレクションを通じて、Gyakusouはその基盤をさらに発展させ、パフォーマンス、機能性、デザインにおける新たなアイデアを打ち出す。

Advertisement

「逆走」を意味するGyakusouは、ランニングギアの機能と見た目を一体のものとして考えられてきた。 誕生当初から、機能とデザインは互いに影響を与え合っており、こうした独自の視点は、人々がランニングを始める新たなきっかけとなり、今もランニングカルチャーを形づくっている 「Gyakusouを始めてから、ランニングカルチャーは進化し、ランニングというスポーツも大きく広がりました」「新しい世代が自分なりの走る理由を見つけ、ランニングを通じて自分を表現している今、Gyakusouの哲学は特に意味を持つと感じています」と高橋氏は語る。