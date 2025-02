NIGO®氏とファレル・ウィリアムス氏が、NOT A HOTELのクリエイティブアドバイザーに就任

NOT A HOTEL株式会社は、世界的に著名なクリエイティブディレクター、NIGO®氏とファレル・ウィリアムス氏が、同社のクリエイティブアドバイザーに就任し、同時に投資家として参画することを発表しました。本件は、2024年に発表したNIGO®氏がクリエイティブディレクションを手がけるNOT A HOTEL TOKYO「THE NIGO HOUSE」の取り組みを基盤とした新たな展開となります。

NOT A HOTEL 株式会社(東京都渋谷区、代表取締役CEO:濵渦伸次、以下「 NOT A HOTEL 」)は、世界の第一線で活躍する NIGO® 氏と ファレル・ウィリアムス (Pharrell Williams)氏が当社の クリエイティブアドバイザー に就任し、同時に 投資家 として参画することをお知らせいたします。本件は、2024年に発表した NIGO® 氏がクリエイティブディレクションを手がける NOT A HOTEL TOKYO「 THE NIGO HOUSE 」の取り組みを基盤とした新たな展開となります。\また、 ファレル・ウィリアムス 氏は、今後の日本国内および海外プロジェクトにおいてアドバイザーとして参画します。今後、両氏のアドバイザリーのもと、日本国内外における新プロジェクトを推進していきます。世界的に著名なクリエイティブディレクターである両氏との強力なパートナーシップを通じて、NOT A

HOTELブランドの価値、ひいては日本の価値をさらに上げるとともに、日本の独自性と魅力を世界に発信してまいります。そして、日本発の革新的なビジネスモデルの構築に邁進し、グローバル市場での事業展開を一層強化していきます。\\「世界のファッション、音楽、そしてさまざまなカルチャーをリードするNIGO®氏とファレル氏とのパートナーシップを通じて、日本が誇るホスピタリティやデザイン文化、そして独自の魅力を、より広く世界へ発信してまいります。また、日本国内で培ってきた革新的なビジネスモデルをグローバルに展開する上で、お二人とともに新たな一歩を踏み出せることを大変光栄に思います。」NIGO®氏は、90年代に自身が立ち上げたファッションブランドが世界中を席巻し、現在に至るストリートファッションシーンの礎を築く。2010年にはブランド「HUMAN MADE」を立ち上げ、複数の企業へのクリエイティブ・ディレクターとしての参画のほか、音楽活動など多岐にわたる分野で活躍している。2021年9月より、LVMH傘下のブランド「KENZO」のアーティスティック・ディレクターに就任。 2025年1月、パリにて「LOUIS VUITTON」よりファレル・ウィリアムスとのコラボコレクションを発表。今回クリエイティブアドバイザーとして盟友ファレル・ウィリアムスとお手伝い出来ることは大変光栄です。」\\ファレル・ウィリアムス氏は、アーティストやプロデューサー、ソングライター、ファッションデザイナーとして、多分野でグローバル・アイコンとしての地位を確立。これまでに世界で100億回以上の音楽ストリーミングを達成し、グラミー賞を13回受賞したほか、アカデミー賞に2回、ゴールデングローブ賞とエミー賞にもそれぞれノミネートされた経歴を持つ。2019年、教育を通じてすべての若者の可能性を広げる非営利団体「YELLOW」を設立。「SOMETHING IN THE WATER」フェスティバルを初開催した。20年には、スキンケアブランド「Humanrace」を立ち上げ、一人ひとりがウェルビーイングを追求することの大切さを発信。さらに、黒人とヒスパニック系起業家を支援する非営利団体「Black Ambition」も立ち上げるなど、慈善活動家や起業家としても活動の幅を広げている。23年2月、ルイ・ヴィトンのメンズクリエイティブディレクターに就任。最近では、自身の会社「i am OTHER」が制作し、モーガン・ネヴィルが監督した自伝アニメ映画「PIECE BY PIECE」を、Focus FeaturesおよびLEGO®とのパートナーシップで発表した。\\「NOT A HOTELは、ユニークで格別な時間を過ごせる場所、そして前例のない体験を提供しています。兄弟のような存在であるNIGO®とともに、ホスピタリティを通じて、私たちの異なる視点とデザイン要素を融合させることを楽しみにしています。」NIGO®氏がアートディレクションを手がけるNOT A HOTEL TOKYO「THE NIGO HOUSE」は、東京湾を望む断崖に誕生します。羽田空港から約45分、東京駅から車で約1時間の距離に位置し、周囲の自然と一体化するような設計が施されています。屋上にはKAWSの彫刻「SPACE」が設置され、建築とアートが融合した空間を創り出します。また、昨年秋には、ファレル・ウィリアムス氏が主宰するデジタルオークションハウス「JOOPITER」とNOT A HOTEL TOKYOがパートナーシップを結び、特別なオークションを開催。正式オープン前に「THE NIGO HOUSE」に宿泊できるという、貴重な権利が出品されました。\\NOT A HOTEL は、「世界中にあなたの家を」をコンセプトに、世界的な建築家やクリエイターが手がけるデザイン性と、IoT などのテクノロジーによる快適性を両立した、ハイエンドな別荘を提供しています。また、自分が購入したハウスだけでなく、全てのNOT A HOTEL を相互に利用できるネットワーク性が特徴です。自宅や別荘のように資産として保有でき、相互利用可能な物件を毎年10泊単位からシェア購入できます





NOT A HOTEL NIGO® ファレル・ウィリアムス クリエイティブアドバイザー 投資家 NOT A HOTEL TOKYO THE NIGO HOUSE

