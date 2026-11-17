NHKは17日、2027年度後期連続テレビ小説「なぎさの進化論」のヒロイン役を、23歳の女優・飯沼愛に決定したと発表した。2845人の応募者の中から選出された背景と、制作陣が評価した演技力を詳述する。

NHK は17日、大阪市中央区の 大阪放送局 にて会見を開き、2027年度後期に放送予定の 連続テレビ小説 「 なぎさの進化論 」のヒロイン役を、23歳の女優である 飯沼愛 に決定したことを正式に発表した。

選考基準とオーディション結果

今回のヒロイン選考には合計2845人の応募者があり、その中から最終的に飯沼愛が選出された。制作統括の渡邊悟は、この大台を勝ち取った決め手について明確な理由を語った。

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渡邊氏は選考の关键点を「最終オーディションのカメラテスト」であると断言している。応募者の数が多い競争率の中、飯沼愛が突出した評価を得た瞬間を明確に特定している点は、選考プロセスの厳格さを示している。

獣医師役の演技が選出の決め手

選考の最大の決め手となったのは、最終オーディションで演じられた獣医師としての演技であった。渡邊氏は、特定のシチュエーションを詳細に振り返り、その真摯な姿勢が評価されたと説明した。

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テストの場面では、診察の途中で容体が急変したあるワンちゃんに対し、心臓マッサージを施すも助けることができなかったという剧情が演じられた。

この際、心臓マッサージを行う際の真に迫った迫力のある演技が制作陣の印象に残った。また、亡くなった動物に対して飼い主役にかけた優しいお言葉の選び方にも、繊細な情感が感じられたという。

獣医師という職業でありながら、患者である動物を助けられなかったという悔恨や無力感を伝えるその真摯な姿が、審査委員会の心を強く打ったと渡邊氏は振り返った。

コメディ演技と人柄のバランス

シリアスな演技力だけでなく、コミカルな場面での演技力も飯沼愛の採用を決定づける要素の一つとなった。制作側は、演技の幅広さと多様性を高く評価している。

オーディションにはコメディを演じていただくシーンもあり、そこではとてもの明るくユーモラスに、そして元気よく演技を披露した。

シリアスな重厚な場面も、コミカルな軽妙な部分も、とても巧みに演じ分けられるこの柔軟な演技力が、制作陣にとって圧倒的な魅力であったと絶賛している。

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さらに、本人の人柄を見極める場面もあったが、ご本人自身が何でもかんでも器用というわけではないと谦逊しつつも、そこで必死に頑張る姿に好感を持ったという。

そのような努力家としての姿勢を見て、長い撮影期間にも耐え得ると確信し、視聴者も半年間愛して応援してくれる存在になれると判断した。

キャラクターへの適合性と今後の展開

飯沼愛が演じるヒロイン「藤代なぎさ」は、NHKが想像し、これから作り上げていくオリジナルの人格を持つキャラクターである。

渡邊氏は、飯沼愛のお人柄と、その圧倒的な演技力の素晴らしさが、この「藤代なぎさ」というキャラクターにぴったりと重なっていることが、採用を決定的に後押しした要因であると語った。

2027年度後期放送予定のこの作品で、飯沼愛がどのような「なぎさの進化論」を視聴者に届けるのか、その演技の進化和成長が期待される。