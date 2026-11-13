NHK紅白歌合戦出場歌手決定、初出場7組と稲葉浩志特別企画

第77回NHK紅白歌合戦の出場歌手が発表され、41組が決定。初出場は7組に上り、稲葉浩志の特別出演も固まった。12月31日放送に向け、選考基準と司会陣も明かされた。

NHKは1月13日、東京・渋谷の同局本社にて第77回 NHK紅白歌合戦 の 出場歌手 を発表する記者会見を行った。大みそか午後7時20分からの放送に向け、出場する歌手のメンバー構成が正式に決定した。今年の 出場歌手 は合計41組にのぼり、そのうち初出場を果たすのは紅組が2組、白組が5組の合計7組となっている。

初出場歌手と久々の復帰アーティストの活躍

初出場組には、活動9周年を迎えたアイドルグループの=LOVEが含まれる。これには、ロングヒット曲「かわいいだけじゃだめですか？」で知られる女性8人組グループCUTIE STREET、令和の新たなウェディングソングとして多くのリスナーを集めたAyumu Imazuが含まれている。また、2024年にデビューした関西ジュニア発のアイドルグループAぇ!groupも初出場が決まった。

Also read 『ブラッサム』第8週あらすじ 故郷・岩国へ帰った珠は…父・清治との記憶を思い出す｜秋田魁新報電子版

スターダストプロモーション所属の若手男性アーティスト集団EBiDANも初出場を果たす。彼らは今年「Yes！東京」でミリオンヒットを記録している。大人気の4人組バンドマカロニえんぴつも初出場組であり、今年8月に大ヒットした「なんでもないよ、」は自身初の累計再生数6億回突破作品となった。さらに、"純烈の弟分"としてデビューした4人組歌謡グループ「モナキ」も初出場が決まっている。

一方、久々の出場となるアーティストも多数名を連ねている。1984年以来42年ぶり8度目の出場となる高田みづえ、38年ぶり2回目の出場となるTM NETWORK、デビュー30周年の節目に12年ぶりに復活するT.M.Revolution、そして21年ぶり11度目の出場の森山良子らが挙げられる。

Advertisement

稲葉浩志の特別出場と司会陣の顔ぶれ

特別企画としてB'zの稲葉浩志（61）の出場が決定した。ソロアーティストとして初出場し、アニメ「タッチ」を披露する。NHKは1985年に岩崎良美が同名アニメの主題歌として発表した楽曲について、今年開催される「2026ワールド・ベースボール・クラシック」を応援する稲葉によるカバーが大きな反響を呼んでいたことを背景にこの出場を決めた。

今年の司会は俳優の堺雅人（52）と二宮和也（43）、タレントの芦田愛菜（22）、NHKアナウンサーの鈴木奈穂子（44）が務める。芦田と堺は紅白司会が初めてであり、二宮は嵐として過去5回経験している。個人での紅白司会は2017年以来2回目となる。鈴木アナウンサーは3年連続、通算3回目の司会担当となる。

番組テーマと出場選考の具体的な基準

今年の番組テーマは「こえていこう、歌とともに」と設定された。NHKはこのテーマについて、国内では今年も多くの災害が発生し先の見えない不安な時代が続いているため、そんな今だからこそ歌とともにみんなで乗り越え、未来への希望を見いだしたいと説明している。選考プロセスでは、その年の活躍度、世論の支持、番組の企画・演出という3つの要素が中心となっている。

具体的な判断材料としては、楽曲のCD売り上げやダウンロード数、有線放送やカラオケでの播放実績、ライブ動員数などが挙げられる。さらに、アンケート結果なども参考資料として取り入れられ、これらを総合的に判断することで出場歌手が決定されている。今回の発表により、大みそかの舞台で誰がどのようなパフォーマンスを披露するか、視聴者の関心が高まっている。