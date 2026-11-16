NHK福岡放送局の職員が単身赴任手当を不正受給 停職3カ月・全額返還

NHKは福岡放送局の30代職員が単身赴任手当を不正に受給していたと発表しました。処分は停職3カ月で、不正受給額35万5580円は全額返還させるとしています。

NHK は16日、 福岡放送局 に勤務する30代の職員が、 単身赴任手当 を不正に受け取っていたと発表しました。職員は今年3月末に単身赴任が解消されていたにもかかわらず手当を申請しており、 NHK は処分として 停職3カ月 を科し、不正に受給した手当35万5580円の全額を返還させたとしています。

NHKは受信料で運営されている組織であり、今回の行為を職員として許されないものと位置づけています。公金の扱いをめぐるNHK職員の不正受給は、組織の信頼とコンプライアンスが問われる事案となりました。

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単身赴任手当の仕組みと不正受給の経緯

NHKによると、単身赴任手当には2つの種類があります。一つは赴任先と残留家族の住む家を実際に行き来した場合に、申請に基づいて月1回を上限として往復交通費を支給するものです。

もう一つは、帰省の有無にかかわらず2カ月に1回、定額で支払われるものです。今回の職員は、この2種のいずれについても、単身赴任の解消後に申請を行っていたとされています。

問題の職員は、家族と同居を始めて3月末に単身赴任が解消されていたにもかかわらず、4月に入ってから手当を申請し、8万9840円を不正に受給していました。

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さらに、単身赴任だった期間中にも、ルール上認められていない手当の申請を行い、26万5740円を受給していたとされています。8万9840円と26万5740円を合計すると35万5580円となり、これが今回返還の対象となった金額です。

NHKによると、職員は残留家族の家に帰省していないにもかかわらず、単身赴任手当を申請していたといいます。帰省の実態と申請内容が合致しなかった点が、今回の不正を見抜く重要な材料になったとみられます。

職員の説明と不正が発覚するまでの流れ

NHKによると、職員は6月になって、3月末に単身赴任を解消していたものの手続きを失念していたと申し出ました。その後NHKが詳しく調べた結果、7月に不正な申請が発覚したとしています。

職員は、家族の引っ越しで出費がかさんだため不正な申請をしてしまったと説明しているといいます。また、家族とは会っているため軽い気持ちで行ってしまったとも説明しているとされています。

一方で、NHKによると、当該職員の家族の引っ越しは異動によるものではなく、家族の事情によるものでした。そのためNHKとして費用を負担するものではなかったとしています。

今回の経緯を時系列で整理すると、3月末に単身赴任が解消され、4月に入って申請と受給が始まり、6月に職員から申し出があり、7月に不正な申請が発覚したという流れになります。申し出から発覚までの期間にも、NHKが事実関係を確認した過程があったことがうかがえます。

NHKの謝罪と再発防止策の内容

NHKは、受信料で支えられているNHKの職員として許されない行為だとして、視聴者に深くお詫びすると表明しました。組織として公金を扱う立場にある職員の行為であることを重く受け止めている姿勢を示した形です。

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NHKは、公金に対する意識とコンプライアンス意識を改めて徹底するとともに、帰省の事実確認を強化することで再発防止に努める考えを示しています。

今回の事案では、残留家族の家への帰省がないまま手当の申請が行われ、受給まで至っていた点が問題となりました。帰省の事実確認の強化は、こうした申請内容と実態のずれを防ぐための具体策として位置づけられるとみられます。

一方で、記事の段階では、帰省の事実確認の具体的な方法や実施時期は示されていません。今後NHKがどのような手順で確認体制を見直すのかが、再発防止の実効性を判断する焦点になるとみられます。

受信料で運営される組織への影響と今後の焦点

今回の不正受給は、受信料を財源とするNHKの職員による公金の不正受給である点で、視聴者からの信頼に直接関わる問題です。NHKが視聴者に深くお詫びしたのは、こうした立場への認識を示すためとみられます。

返還については、不正に受給した手当35万5580円の全額をNHKが職員に返還させたとしています。金額が明確に示されたことで、被害の規模と対応の範囲が具体的に把握できる形となりました。

処分の内容は停職3カ月です。今回の処分と返還により、NHKとして一つの区切りをつけた形ですが、再発防止策の具体的な運用はこれから示される段階にあります。

今後は、NHKが公金管理とコンプライアンスの徹底をどのように進め、帰省の事実確認をどのような基準で強化するのかが注目されます。福岡放送局を含む各拠点で同様の手当申請が適切に行われているかについても、社会の関心が集まるとみられます。