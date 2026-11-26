フィギュアスケートGPシリーズ第6戦NHK杯が27日に開幕。中国杯で勝利した千葉百音が日本女子の全制覇へ向けて意気込み、アイスダンスの紀平も新コンビで復活戦を展開する。

フィギュアスケート GPシリーズ 第6戦 NHK杯 が、27日に東京都内の京王アリーナTOKYOで開幕する。26日に公式練習が行われ、第3戦中国杯を制した女子シングルの 千葉百音 （21歳、木下グループ所属）が調整を終えた。千葉選手は曲かけにおいてフリープログラムをノーミスで滑り切り、本戦への自信を示した。

千葉選手は練習後、「落ち着いて、コンディションを整えて練習をできている。このまま自分を信じてできれば」と意気込んだ。現在の調子を維持したまま、自然体で競技に臨む姿勢が垣間見える。重圧がかかる中であっても、自分らしい演技を目指すと語る。

Also read 米金利低下と日銀審議委員の利上げ見通しで円相場小幅続伸

日本女子の全制覇へ向ける重圧と状況

今季のGPシリーズにおいて、第1戦と第4戦は中井亜美が、第2戦と第5戦は島田麻央がそれぞれ制している。このまま今大会で日本女子が優勝を飾れば、2019年のロシア選手権でのシェルバコワ、トルソワ、コストルナヤが各2勝を記録して以来の全制覇となるという快挙に近づいている。

この歴史的な記録に対する重圧も無視できないが、千葉選手は「気負いすぎず、自分らしい演技をできれば」と前を向く。過去の成功事例を単なる数字として捉えるのではなく、現在の自身のコンディションと向き合うことに重点を置いている。周囲の期待に応えるための強制的な力ではなく、内発的なモチベーションで演技に挑む方針だ。

Advertisement

アイスダンス紀平が4季ぶりにGPシリーズ復帰

アイスダンスの紀平は、シングル時代以来4季ぶりのGPシリーズに臨む。NHK杯は2019年以来の出場となるが、「また戻ってこられてうれしい」と復帰を喜んでいる。新しい競技分野での挑戦であるため、「また違ったワクワクした気持ちもある」と、新鮮な興奮を口にした。

昨年9月に西山と「りかしん」というカップルを結成し、アイスダンスとしての再出発を果たした。これまでシングルの影響もあり、「イチかバチかのジャンプを入れたり、恐怖が多かった」と回顧する。今大会では、その過去の課題を意識し直すのではなく、アイスダンスとしての基礎的な部分に集中した準備を進めてきた。

新たなスタートと調整の成果が問われる本番

紀平は「今回はアイスダンスでしっかりと調整してきた。楽しみな気持ち」と語り、恐怖心を取り除いた状態で競技に挑むことを表明した。シングル選手時代の経験が新たな競技スタイルにどう結びつくかが注目される。過去のジャンプ技術に頼らない、アイスダンス特有の難易度や表現力を問われる本番で、その成果が問われることになる。

京王アリーナTOKYOで行われる今大会は、日本選手にとってGPシリーズ全勝という過去に例を見ない可能性を秘めている。千葉百音の安定したコンディションと、再スタートを切ったアイスダンスの紀平の復活劇。両者がそれぞれの役割を果たし、日本フィギュアスケートの新たな歴史を築くのか、注目が集まっている。