NHK大阪放送局は17日、2027年度後期の連続テレビ小説『なぎさの進化論』のヒロインに飯沼愛を選定したと発表。獣医師が主人公の令和のコメディードラマの詳細と、飯沼氏の思いを伝えます。

NHK大阪放送局 は17日、大阪市内の放送局にて『 なぎさの進化論 』のヒロイン発表会見を開いた。2027年度後期に放映される大阪制作の連続テレビ小説で、オーディションの結果、女優の 飯沼愛 が主人公役に決定したと公式発表した。

飯沼愛は約24歳の新人獣医師・藤代なぎさを演じる。物語の舞台は現代の大阪と鹿児島・与論島である。徳尾浩司氏のオリジナル脚本で、マイペースで人が苦手なヒロインが動物を通じて人々と向き合い、成長していく過程を描く。

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獣医師ヒロインの物語設定と舞台

本作は朝日放送テレビ（ABC）とNHKの共同制作となる連続テレビ小説の作品である。ヒロインの職業は獣医師であり、朝ドラの歴史において初の設定となっている。主人公は「動物を診ることは人を診ることだ」という真実に気づいていく展開となる。

物語のトーンは笑いと涙を交えた令和のハートフルコメディーである。少し毒づきながらも動物たちに癒やされる日常が描かれる。横浜出身の主人公は、幼少期のテレビ視聴をきっかけにゴリラに一目ぼれした経緯を持つ。

特に群れを率いる「シルバーバック」への憧れが強く、その絶滅危機を知り「ゴリラのお医者さんになる」と夢を抱く。猛勉強の末に獣医師の資格を取得したが、動物園の採用試験には不合格となる。

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それでも夢を諦めず、大阪の大学附属動物医療センターで研修獣医師として働き始める。下部町で小さな動物病院を切り盛りする祖母の智枝、小心者だが憎めない叔父の政広、そしてゴールデンレトリバーのボイルと生活する。

飯沼愛氏のゴリラへの想いと調査

飯沼愛はヒロインの初恋対象がゴリラという設定に対して、素直にかわいいと評価した。自身の反応について、どこに魅力を感じたのかという興味を示し、脚本設定への興味深さを表明した。

脚本を読んでいく中で飯沼は自身の趣味嗜好が変化し、ゴリラ好きになったと語っている。実際の動物園への見学も行い、その生態や魅力について詳細な所感を述べている。

飯沼はゴリラの繊細さを感じ取ることができたと述べた。表情や行動から何を考えているか分からない部分に、何か分かりそうな予感がすると語った。長時間見入ってしまうほどの魅力を感じている。

来園者層は子どもから大人まで幅広く食いついている点も指摘した。多様な年齢層から支持されている理由として、人間の感情や社会性との類似点や対照性が感じ取れるためであると推察される。

徳尾浩司氏脚本と制作背景の意図

脚本家である徳尾浩司氏は、本作において獣医師という職業を主人公に設定することで、新たなドラマ展開を企図している。人間社会における距離感やコミュニケーションの難しさを、動物との関わりを通じて解決するアプローチを採用した。

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大阪と与論島という二つの地域を舞台にすることで、都会と自然の対比、あるいは異なる地域文化の交流を描く意図があると推測される。ヒロインの成長過程において、これらの環境が重要な役割を果たすと考えられる。

研修獣医師という立場は、主人公がまだ未熟であるが、夢に向かって努力している段階を示している。失敗や挫折を経験しながらも、前向きに生きる姿勢が本作の核となるテーマであると考える。

放映スケジュールと今後の展開

『なぎさの進化論』は2027年度後期にNHK総合テレビで放映される予定である。具体的な開始日は未定であるが、2027年の後半から始まるスケジュールに沿って制作が進められている。

NHK大阪放送局は、本作が大阪を舞台とした作品であることを強調している。地元大阪の風景や文化、そして動物医療センターなどのリアルなロケ地を活用した撮影が行われる見込みである。

飯沼愛の演技や、動物たちとの相互作用が視聴者の心を動かす要素となる。朝ドラ史上初の獣医師ヒロインというユニークな設定が、新たな視聴層の獲得や関心を集めるきっかけになると期待されている。

今後、NHK大阪放送局から詳細なキャスティング情報や、プレビュー映像、制作舞台裏などの情報が順次公開される予定である。視聴者に向けて、本作の世界観をより深く伝える取り組みが進められる。

このニュースは、2027年度後期の朝ドララインナップにおいて大きな注目を集めるものとなる。飯沼愛の演技力と、徳尾浩司氏の脚本が融合した作品が、どのような展開を見せるか注目される。