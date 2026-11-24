NHK連続テレビ小説ブラッサムの放送で、珠が小説家の一路と会食した際、新聞記者に目撃されていたことが判明し、視聴者から懸念の声が上がっている。

２３日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「 ブラッサム 」において、主人公の珠（ 石橋静河 ）と小説家の一路（ 染谷将太 ）が対面したレストランで、不穏な人物が密かに見つめていた場面の描写が、視聴者の間で大きな議論を呼んでいる。

このエピソードは、珠が一路から新作小说への感想を尋ねられ、２人きりの酒席に招待される情景から始まった。一路は珠の作品を絶賛し、互いの父親の話などで会話が弾む中、珠は時間が長引きすぎると感じ、きりがないとして「今日はごちそうさまでした」と席を立つ準備を進めた。

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しかし、席を立つ珠に一路は「まだいいじゃありませんか」と留めようとし、最後に珠の手をつかんで「もう少しだけ」と頼み込む場面があった。珠は「ごめんなさい」と頭を下げ、その場を後にしたものの、この瞬間を店内の別の場所で静かに観察していた人物が存在していた。

新聞記者が珠の私生活を取材

その人物とは、珠の新聞記事を書いていた記者（湯浅崇）であった。この記者は単に珠の小説の紹介を行っただけでなく、札幌に夫を置いてきた珠の私生活にも深く踏み込んでいた。記事内では「夫君の心労は計り知れぬ」や「夫君がこれをいかなる胸中で送り出したかを思へば、記者としても胸の塞がる心地がする」といった、珠の夫への配慮や同情を示すコラムも掲載していた。

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珠が夫との関係や家族の事情を明かしていたことから、珠の私的な時間や交友関係に記者が関与していることは、物語内で重要な伏線となっていた。今回、記者が店内で見守っていたことが明らかにされたことで、その視線が単なる取材ではなく、より監視や密着に近いものであることを示唆している。

ネット上では不安の声拡大

この展開を受け、インターネット上の討論の場では、珠を見張っていた記者の存在に対して不安や警戒感を示す声が続々と投稿されている。視聴者は珠が夫がいる状態であり、かつ記者にその事情を打ち明けていたことを知り、この出会いが安全でない可能性を強く危惧している。

投稿されたコメントには「朝ドラあるある。新聞記者に気を付けろ」といった、過去の朝ドラでの展開を想起させる警告や、「朝ドラにつきもののゲス新聞記者がここにも」といった批判的な意見が目立った。さらに「新聞記者、おるでー。珠、後ろ、後ろ！」や「新聞記者が見てるぞ！！大丈夫なんかこれ！？」といった具体的な警告や驚きの声も多数寄せられた。

ゴシップ報道への懸念と今後の展開

視聴者の中には、「新聞記者やわ。ゴシップが待ってる」と、今後珠の私生活や恋愛模様が新聞などのマスメディアを通じて報道され、話題化されることへの強い懸念を示す者もいる。記者がすでに珠の夫への心労を記事にしていた経緯から、今回の出会いがさらに大きなスキャンダルや報道材料になることを恐れる声が支配的となっている。

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このエピソードは、珠と一路の関係性がどのように進展し、また記者という外部の介入が両者にどのような影響を与えるかが注目される展開となった。今後の物語において、珠が記者の視線や取材の影からどのように身を守り、自身の恋愛や創作活動を守っていくかが、視聴者の関心事となっている。