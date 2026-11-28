NHK連続テレビ小説第115作「ブラッサム」は宇野千代の半生を描く。主人公葉野珠を石橋静河が演じ、大正時代の波乱万丈の人生と文学への情熱を追う。

NHKの連続テレビ小説「 ブラッサム 」は、第115作目として放送される予定だ。この作品は、明治から大正、昭和時代にかけて活躍した作家・ 宇野千代 の生涯をモデルにしている。放送時間は月曜日から土曜日までの午前8時である。物語の主題は、困難に立ち向かい続けた女性が自由を求めながら花開いていく姿にある。

主人公の青年期である葉野珠役は、女優の石橋静河が担当する。また、珠の高齢期の役柄を加賀まりこが演じ分ける。このドラマは、実在した人物の生涯をフィクションとして再構成した作品であり、そのテーマは「咲き誇れ私」となっている。

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モデル作家宇野千代の文学的功績

本作のモデルである宇野千代は、「おはん」や自伝的小説「生きて行く私」などの代表作で知られる。彼女は戦争や多額の借金、そして4度の結婚と離婚という苦難を乗り越えながら小説を書き続けた。その不屈の精神により、一流作家としての地位を確立し、98歳という長寿を全うした。

脚本は櫻井剛氏と小松與志子氏が担当する。また、主題歌を担当するYOASOBIの「咲き誇れ」は、芥川賞作家の綿矢りさ氏が書き下ろした原作小説を基に制作されている。文学的要素と音楽が融合した構成となっている。

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大正時代の馬込で始まる珠の物語

物語は大正12年に始まる。小説家として生きていく決意をした珠（石橋静河）は、同じく作家である西尾一路（染谷将太）と、のどかな馬込に居を構える。二人はそこで暮らしを始め、穏やかな日々を送り始める。しかし、その平和な時間は長くは続かなかった。

ある日、一路は畑で野菜を盗もうとしていた青年・田島風太郎（岩男海史）を見つける。一路は彼を叱責する代わりに、自宅へ招き入れて食事を振る舞う。この出来事は、珠と一路の生活に変化をもたらすきっかけとなる。彼らの関係性や、周囲の人々との交流が描かれていく。

大地震が招く波乱万丈の展開

穏やかだった珠と一路の日々は、ある日突然訪れた大地震によって一変する。この災害は、彼らの生活や信念、そして人間関係に深い影響を与えると予想される。ドラマのタイトル「ブラッサム」は、この危機を乗り越えて咲き誇っていく女性たちの姿を象徴している。

石橋静河演じる葉野珠の成長過程と、加賀まりこ演じる老年期の珠の姿が交錯しながら物語は進む。視聴者は、宇野千代の実人生に触発されたフィクションを通じて、時代の荒波と女性の生命力を感じ取ることになる。