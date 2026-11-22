NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」第45回「天下人の暴走」で、秀吉の側室茶々の懐妊が判明し物語に転機が訪れる。主演の池松広大が役作りや展開への思いを明かす。

NHK の 大河ドラマ 『豊臣兄弟！』の第45回「天下人の暴走」が放送され、物語に重大な転換点が生じた。この回では、主人公の弟である 豊臣秀長 を演じる仲野太賀と対立する構図が続き、秀吉の側室である茶々（井上和）の懐妊が判明したことが劇的なトリガーとなった。この出来事を契機として、 豊臣秀吉 の行動パターンに「暴走」が見られるようになる展開が進んでいる。

池松広大が描く秀吉の複雑な人間性

NHKが公開した一問一答において、主演の池松広大は、地から天へと成り上がった人生を歩んだ秀吉が、作品内で描かれている以上により激しい運命をたどっていたと分析する。1年間という長期間にわたってシリーズを見続けてきた視聴者に対し、秀吉の多様な側面を演技で表現することに主眼を置いてきたと語った。常に変わらない要素も含めながら、登場人物としての秀吉ではなく、一人の人間としての人生や物語を体感させる演技を心がけてきたという。

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池松は、表面的な逸話や悪役的な要素をなぞることは容易であるが、それを避けて変化をシームレスに描くことを優先したと説明する。取ってつけたような演技にならず、令和の現代においてこの秀吉像をどう具現化し、未来へバトンを渡すのかを考えながら撮影に臨んでいた。歴史解釈において本作の秀吉は陰の部分がそぎ落とされ、陽の部分が強調されていると指摘し、秀吉が悪に傾きそうになった際に弟の秀長がストッパーの役割を果たしてきたことを強調した。

第45回のサブタイトル「天下人の暴走」の意味

第45回のサブタイトル「天下人の暴走」について、池松は視聴者にとっての「大好きで偉い人」の暴走が来たと感じたと振り返る。この暴走が期待を裏切らないよう、最大限の effort を払って演じたという。エピソードのラストでは、秀長が秀吉の元へと戻ってくる場面が描かれ、過去の信長の孤独や暴走を止められたのが秀吉だけだったように、今度は秀吉の暴走を止められるのは秀長しかないという構図が示された。

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秀長が兄を再び引き戻してくれたという解釈を示し、兄弟の絆と依存関係が物語の核心にあることを示唆した。この回では、茶々の懐妊という歴史的に大きな転換点において、秀吉が茶々の元ではなく先に正室の寧々（浜辺美波）のもとへ向かった行動が描かれた。この展開は、八津坂幸花脚本家の描く秀吉特有のキュートさが際立つ瞬間であったと池松は評価している。

茶々の懐妊と寧々への報告という転換点

茶々の懐妊を寧々に告げるシーンは、豊臣家にとっては長年戦友として連れ添ってきた夫婦にとって複雑な感情を共有する重要な場面となった。諦めかけていた奇跡のような出来事が、天からの授かりを知らせるものとして描かれている。二人の間で交わされる淡々とした会話の中に、確かなつながりと外からは踏み込めない二人だけの関係性が垣間見え、池松は面白く感じたと明かした。

若い頃の秀吉は明るく周囲に野心を openly に広げる人物であったが、秀次（山田涼介）は根は優しくも鋭くとがった野心を持つ人物として描写されている。作品内で秀吉がいつ彼の危うい野心に気づいたのかは伏せられているため、演技においてはあえて見ないようにしていたと語った。山田涼介の真面目さと努力家な姿、そして深い洞察力が秀次という人物を完璧に演じてきたと称賛している。

今後の展開と視聴者へのメッセージ

秀吉の暴走の直後、来週放送では「秀次の乱」が待っていることが示唆された。秀次の狂気に対し、秀長や秀吉、そして家族たちがどう向き合うのかが次の見どころとなる。池松は視聴者への感謝を述べ、残り3回となった今シリーズでも怒涛の展開が続くことへ期待を寄せた。最後まで『豊臣兄弟！』らしく、兄弟の葛藤とドラマが繰り広げられるため、多くの視聴者に最後の最後まで応援してほしいと呼び掛けている。