NHKは25日、2029年に放送予定の大河ドラマ第68作が『三成のうた』と発表した。主人公・石田三成役を5作目にして初主演となる神木隆之介が務める。脚本は黒岩勉氏、総合統括は倉崎憲氏。本作は戦国時代の武将・石田三成に焦点を当て、長年謀反人とされてきた人物の真の思いや葛藤、戦なき世の実現を目指した挑戦を描く壮大なエンターテインメントとなる。

NHKは25日、2029年に放送予定の大河ドラマ（第68作）が『 三成のうた 』に決まったと発表した。 会見には、主人公・ 石田三成 役の 神木隆之介 、脚本を手がける黒岩勉氏、総合統括の倉崎憲氏が出席。

神木が、5作目となる大河ドラマで初主演を務める心境や、6歳で初出演した際の思い出を明かした。 大河ドラマ5作目にして初主演となる神木は「まさかこんな日が来るとは思わないですし、想像していなかったです」と緊張気味。

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「6歳の時に初めて出させていただきました」としみじみ振り返り、「津川雅彦さんとお風呂に入るシーンがあって。 そこでお風呂に入ったので、その日はお風呂に入っていない思い出があります（笑）」とユーモアを交えて語った。 続けて「すごく小さいころから携わらせていただいている場所でもあるので、すごく安心した気持ちもあるし、緊張しているところもあります」とし、「黒岩さん、倉崎さんの胸を借りて、頼りながら頑張らせていただこうと思います」と意気込んだ。

神木の成長を見届けてきた視聴者も多い中、「皆さんに『大好きだ』と愛してもらえるような三成を精いっぱい演じることができたらうれしいなと思いますし、そうなれるように一人の役者として精いっぱい頑張りますので、楽しみにしていただけたらと思います」と力を込めた。 『三成のうた』は、戦国時代に太平の世を目指し、豊臣政権を支えながら天下を差配した武将・石田三成を主人公に描く。 卓越した実務能力によって異例のスピード出世を果たし、豊臣政権の五奉行の一人にまで上り詰めた三成。

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しかし、その一方で、長年にわたり謀反人として語り継がれてきた。 41年の生涯の最後には、天下分け目の関ヶ原の戦いで徳川家康率いる東軍と対峙し、西軍を率いることになる。 三成はなぜ戦いに身を投じたのか。 そして、乱世の先に何を望んでいたのか。 本作では、これまであまり知られてこなかった三成の思いや葛藤に迫り、「戦の最前線だけが闘いの場ではない」という視点から、戦なき世の実現を目指した挑戦を描く。

長年、主人公として描かれることが待望されてきた石田三成を、大河ドラマ史上初めて主人公に据える壮大な戦国エンターテインメントとなる。2012年『平清盛』主演：松山ケンイチ／神木：源義経役