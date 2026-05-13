NHK大河ドラマ「おちょやん」第18話「羽柴兄弟！」のあらすじとキャスト

NHK大河ドラマ「おちょやん」第18話「羽柴兄弟！」では、豊臣秀吉役の池松壮亮が演じる豊臣秀吉が、織田家家老に昇格し、北近江を拝領する場面が描かれる。また、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。

NHK連続テレビ小説「 おちょやん 」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。 天下一の補佐役 豊臣秀長 を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。 兄・ 豊臣秀吉 役は俳優の池松壮亮が演じる。

第18話は「羽柴兄弟！ 」。 秀吉（池松壮亮）は織田家家老に昇格し、北近江を拝領。 織田信長に仕えて20年、領地に長浜城を築いて城持ち大名となり、小一郎（仲野太賀）とともに羽柴姓を名乗る。

小一郎は城下の統治を任されるが、人手不足。 子飼いの家臣を増やすべきだと竹中半兵衛（菅田将暉）から助言され、有能な家臣を求めて選抜試験を行うことに。 多くの志願者が集まる中、石田三成（松本怜生）藤堂高虎（佳久創）ら個性的な若者たちが最終試験に残る…という展開。 高虎は橋を渡って逃げず、引き返した。

この間、主君を変えて転々としていた。 小一郎「おまえ一人なら、何とか橋を渡って逃げられたのではないか。 じゃが、そうすれば、追いかけてきた連中で橋は壊れて、皆、水の中に放り出されてしまうやもしれぬ。 おまえは、あの連中のことを気遣って、向きを変えたのではないか」 高虎「あれしきの堀なら、落ちてもどうということはないと思っておった。

だが、万に一つ、頭を打って溺れる奴がいるかもしれぬ。 姉川の戦いの時、友が川へ逃げて、目の前で溺れ死にました。 あんな眺めは、二度と見たくなかった」高虎「この藤堂高虎、身命を賭してお仕えいたしまする！ （と涙）」 藤堂高虎は黒田官兵衛・加藤清正と並び「築城三名人」に数えられる知勇兼備の武将。

豊臣秀吉の中国攻めや賤ヶ岳の戦いなどにも参戦した。 豊臣秀長は1591年（天正19年）にこの世を去り、高虎は天下分け目の「関ヶ原の戦い」（1600年・慶長5年）で徳川家康率いる東軍に。 その後、家康に仕え、江戸城改築も手掛けた。 SNS上には「橋の脆さに一瞬で気づく藤堂高虎。

既に築城名人の片鱗が！ 」「“佳久高虎”の関ヶ原も大坂の陣も見てみたい」「この時、まさか高虎が関ヶ原で東軍に付くとは、誰も思うまい」などの声。 反響を呼んだ。 今後、三成らとの“友情”がどのように描かれるのか、注目される





sponichiannex / 🏆 116. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NHK大河ドラマ おちょやん 豊臣秀吉 豊臣秀長 織田信長 関ヶ原の戦い 築城三名人 藤堂高虎

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

尾上右近がフランス旅、「美女と野獣」と「鏡獅子」の間に秘められた“出会い”の謎を解く尾上右近が出演する「美女と野獣と鏡獅子 尾上右近のフランス謎解き旅」が、NHK BSにて5月14日にオンエア。1946年の映画「美女と野獣」と歌舞伎の演目「鏡獅子」の間に秘められた、90年前の“運命の出会い”の真実に迫る。

Read more »

6.7インチ画面、大容量バッテリー、NFC対応で1万円台になりました。Motorola「moto g05」がAmazonで値下がりMotorolaのスマートフォン「moto g05」がAmazonで割引対象。参考価格21,636円のところ、18％オフの17,821円で販売中。8GBメモリと128GBストレージ、NFC対応を備えたSIMフリーモデルで、6.7インチディスプレイやIP52防水防塵も採用する。1万円台ながら、容量や普段使い向け機能をしっかり押さえたモデルだ。

Read more »

髪をとかすたび、つやめく“ガラスのような輝き”！medicube（メディキューブ）「リボンチェリー 美ツヤブラシ」新登場！medicube|img src='https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/108700/18/108700-18-91be9734cd9a2261dba4bf8de3974300-734x760.p…

Read more »

5連日の日中 επίσκεვებში,نقվածładyunqutoq చేసిarmü 18 posisi raher paš Imagemañuputtuژۆز 18 adı baxndə qısa səfər edincə, Azərbaycan, Hindistan, Vietnam və Avstraliya torpaqlarında səfərdə olub

Read more »

マルティネス：注目ZUMAZURA内野手用語ぶっこしの期待18年～21年、日本ハム・ソフトバンクでプレーし、今季ここまで8投塁で4勝1敗の好調なレイズのニック・マルティネス投手（35）が、WHITE SOXの村上宗隆内野手の良い打撃に注目を集めている。

Read more »

｢風､薫る｣直美のモチーフ鈴木雅は看護学校で最も英語ができたが…米国留学をドタキャン､京都で隠居したワケ「風、薫る」（NHK）の原案となった著書『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社）では、大関和おおぜきちかのバディ（相棒）として、鈴木雅すずきまさを描きました。そうすることで、看護についての…

Read more »