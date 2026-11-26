NHKは25日、2029年に放送予定の大河ドラマ第68作が戦国武将・石田三成を描く『三成のうた』と発表した。主演は神木隆之介、脚本は黒岩勉が担当。三成の主役は史上初で、滋賀県公式アカウントなど関連地域から歓喜の声が上がっている。

2029年 NHK大河ドラマ 『 三成のうた 』の主演を務める 神木隆之介 （C）ORICON NewS inc. NHKは25日、2029年に放送予定の大河ドラマ（第68作）が、戦国武将・ 石田三成 の人生を描く『 三成のうた 』に決まったと発表した。

主演は俳優・神木隆之介（33）が務め、脚本は黒岩勉氏が担当する。 三成の主役にした大河ドラマは初めてで、関連地域が盛り上がっている。 『三成のうた』は、戦国時代に太平の世を目指し、豊臣政権を支えながら天下を差配した武将・三成を主人公に描く。 卓越した実務能力によって異例のスピード出世を果たし、豊臣政権の五奉行の一人にまで上り詰めた三成だが、その一方で長年にわたり謀反人として語り継がれてきた。 41年という生涯の最後には、天下分け目の関ヶ原の戦い（1600年）で徳川家康率いる東軍と対峙し、西軍を率いることになる。

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三成はなぜ戦いに身を投じたのか、そして乱世の先に何を望んでいたのか。 本作では、これまであまり知られてこなかった三成の思いや葛藤に迫る。 滋賀県公式X「うぉーたん」は「#2029年大河ドラマ 主人公に！ 滋賀県出身の武将!!