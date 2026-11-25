NHKは2029年に放送される大河ドラマ第68作として、戦国武将の石田三成を主人公とする『三成のうた』の制作を発表した。主演は神木隆之介、脚本は黒岩勉が担当。近年の研究で見直されている愛妻家かつ合理主義者の三成の人間ドラマを描く。

NHKは25日、2029年放送の大河ドラマ第68作として、戦国武将・ 石田三成 を大河史上初めて単独の主人公に据えた『 三成のうた 』を制作すると発表した。 主演は 神木隆之介 、脚本は『グランメゾン東京』や『TOKYO MER』などで知られる 黒岩勉 が初めて大河を手掛ける。

現在放送中の『豊臣兄弟！ 』から、2027年の『逆賊の幕臣』、2028年の『ジョン万』と2年続けて幕末ものを挟んだあと、再び戦国時代へと戻る今作。 タイトルにある「うた」には、三成が愛妻を呼んだとされる呼び名と、戦乱のその先を見据えていた男の生き様を現代に届ける「辞世の歌」という二つの意味が込められているという。 会見に登壇した神木も、6歳で『葵 徳川三代』に出演して以来、5作目の大河にして初の座長とあって、さすがに緊張の色を隠せない様子だった。

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「冷徹な奸臣」はもう古い？ 愛妻家で合理主義者だった三成の素顔 石田三成といえば、1600年の関ヶ原の戦いで徳川家康に敗れた西軍の総大将だ。 長らく勝者である徳川側の目線で語られてきたため、豊臣秀吉の威光をかさに着て諸将と対立した冷徹な官僚、あるいは「奸臣」といった悪役イメージがすっかり定着していた。 だが、近年の研究やドラマでは、近江国（現在の滋賀県）出身の優秀な実務家としての側面がクローズアップされている。

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太閤検地や兵站管理を仕切った卓越した行政手腕はもちろん、側室を持たず正室を大切にした愛妻家ぶりや、処刑直前まで「腹を壊すから」と干し柿を断ったという合理主義者らしい逸話など、掘れば掘るほど人間臭いエピソードが出てくる人物だ。 会見でも制作陣から「明るくて人間力のある三成にしたい」「日本を俯瞰で見ていた人物として描く」と語られており、机にかじりついて文ばかり書いている冷たい策士とは一線を画す、新たな三成像になりそうだ。