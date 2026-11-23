NHKが職員向けに通達した飲酒を伴う会食の午後10時制限について、飲食業界からは消費税率引き下げによる経営悪化との二重苦を懸念する声が上がっている。

NHK は職員向けに、飲酒を伴う会食を原則として午後10時ごろまでとする通達を出した。

この通達は、8月と9月に連続して発覚した飲酒にまつわるトラブルを受け、再発防止策として策定されたものである。

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NHKの通達と10時制限の狙い

9月の定例会見でNHK会長の井上樹彦氏が飲酒リスクに言及し、再発防止策の検討を指示していた。

その結果として、内部の形としてのルール作りが求められる中で今回の通達が出された。

この通達の内容は、具体的な禁止事項ではなく、時間制限に留まる玉虫色の対策となっている。

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報道各社のスポーツ紙放送担当記者は、内部の職員はさほど気に留めていないと明かしている。

職場での受け止めと経費削減効果

職場内では、角を立てずに帰れることから意外にも歓迎の声が上がっている。

この理由は、「原則として1次会まで」「原則として午後10時ごろまで」という「原則」という言葉が使われている点にある。

ルールにこの言葉を使うということは、その段階で厳密ではないという意味合いになるためである。

記者は懇親会の場で「もう10時だよ、いいの？」とからかわれる可能性もあるだろう。

逆に、失礼なく断りやすくなったという声もあり、経費削減の効果は出ると見られる。

唯一懸念されているのは、2次会以降の領収書は切りづらくなることである。

一般企業への波及と飲食業界の懸念

NHKがルール化したことは大きく、後追いルールが出てこないとは限らないと見られている。

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民放への影響や他の業界への影響が出れば、飲食業界全体に逆風が吹く恐れがある。

飲食店オーナーは、とにかく一般企業にまで同様のルールが広がらないことを願うばかりだとしている。

来春以降は消費税率の引き下げで内食が広がるとみられ、飲食店の経営は厳しくなると予測される。

若者離れと業界全体の今後の展望

さらに若者自体の飲酒離れも進む中、飲食業界にとっては嫌なニュースとなっている。

要するに内部的には、再発防止策として何かルールを作らなければならないという流れで通達は出た。

これらが罪な通達だったとして後々非難されなければよいと業界関係者は考えている。

NHKとしての対応は完了したが、社会全体への影響は引き続き注目されるべき事項である。