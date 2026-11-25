安西役の闇とコンプラ室の無力化に終わる展開へ。ネットでは未登場の成川希美氏による介入や、最終回の逆転劇への期待が高まっている。

24日に放送されたNHK連続ドラマ「 会社員 」は、過酷な会社内部の人間模様と倫理の崩壊を描く展開で視聴者の注目を集めた。この回では、取締役の安西（尾美としのり）が抱える裏側の問題が表面化し、組織の歪みが最大限に可視化される結果となった。

コンプラ室の無力化とるりの解雇劇

主人公のるり（南沙良）は、安西の闇を追及するため、コンプライアンス室の社員と連携して調査を進めていた。その調査の結果、安西が取締役として過労死事件に関連する隠蔽工作に関与していた可能性が高いという事実へと辿り着く。この発見は、同局のドラマにおける重要な転換点となるはずだったが、結果は悲劇的なものだった。

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経営戦略室の桜井（前川泰之）もまた、吉田羊演じる英理子の旧部下である山岸（小久保寿人）の問題行動に疑問を抱いていた。山岸は過去にもパワハラやセクハラ問題を抱えていた人物であり、現在も新しい女性後輩に対して同様のハラスメントを行っていることが桜井の目撃により明らかになっていた。桜井はこれを確認すると、直ちにコンプライアンス室へ駆け込み、情報を共有しようとした。

しかし、社内は異常なほどテンションの高い寺田（加藤清史郎）の存在など、不安要素が多かった。るりは再び山岸の犠牲者が出る危機感を強め、英理子に対して調査書を見せた上で、今こそ正当な対応を行うよう強く迫った。だが、英理子は安西から激しく叱責を受け、その調査書を再びシュレッダーにかけて捨てるという事態に陥った。

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さらにその直後、取締役会において重大な人事異動が発表される。調査書を作成したコンプライアンス室の室長・佐々木（信田昌之）と、正則（ココリコ田中）の2名が社内の他の部署へ異動させられた。この措置を受けて、るりもまた解雇処分となるという最悪の展開が迎えられる。怒りに震えるるりは英理子の部屋へ飛び込み、なぜ如此なる対応を取ったのかと問いただしたが、英理子はコンプライアンス室の2名が社内機密情報を派遣社員に漏洩したためだと説明し、るりを部屋から追い出す形で会話は終了した。

未登場の成川希美と外部からの視線

物語の中で、現時点で劇中に姿を現していない重要な人物として、成川ファンドの代表である成川希美（河井青葉）の名が挙げられている。株主総会において、英理子が進めるプロジェクトの実効性に対し強い疑念を呈し、鋭く追及したという経緯はあるものの、その後の描写では彼女が登場していない。

しかし、成川希美は単なる株主ではなく、物言うファンドの代表という権威ある立場にある。彼女が耳にする可能性の高い、今回のハラスメントおよび隠蔽事案の情報は、彼女が動き出すためのトリガーとなり得るとの分析が存在する。彼女の関与の有無が、最終回の結末を大きく左右する鍵になるとの見方が出ている。

視聴者から上がる最終回への期待と予想

ドラマの公式ホームページやSNS上では、これまでに登場していなかった成川ファンドの存在を、最終回の切り札として期待する声が多数上がっている。ネットユーザーの間では、「最終回において成川ファンドが暗黒の役員連中や山岸を追い出す展開になってほしい」という願望が強く寄せられている。

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また、室長が報告書を提出しているはずであり、それを成川ファンドが受け取って介入することは必至ではないかという予想も見られる。成川ファンドの登場が、現状の閉塞感を打破するためのカギになるとする分析も根強い。さらに、宮木が成川と手を組み、役員を一掃するという展開になるのではないかとの予測も寄せられている。

外部監査役やファンドといった外部勢力を味方につけることで、逆転のホームランを狙うしかないとの意見も出ている。このように、視聴者の間では成川希美および成川ファンドによる劇的な介入を待つ空気が高まっている。果たして最終回で、外部からの視点による真の正義が実現するのか、その行方が注目されている。