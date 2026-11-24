NHKドラマ10『会社員』（総合・毎週火曜 後10：00）の第7回が、24日に放送される。

同作は、NHKの脚本開発チーム・WDRプロジェクトが送る、スタイリッシュなオフィス・サスペンス。 正しく、合理的に登り詰めてきた、はずだった…突如届いた脅迫文が、ひとりの女性のキャリアと組織を揺るがしていく。

第6回から物語は新たなステージへ。 英理子（吉田羊）が次期取締役兼CSO（チーフ・サステナビリティ・オフィサー）に指名され、取締役たちの思惑が交錯する権力の中枢・ボードルームへと足を踏み入れた。 異例のワンカット長回し撮影で制作され、かつてない臨場感の45分が話題となった。 一方、謎は深まるばかり。

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SNSでは「この会社、なんの会社なの？ 」「6話まできてもさっぱりわからない」「なんの会社かわからないのに、異様なリアリティー感のある会議、、、」「ルーキスって何のプロジェクトなんやろ？ 」「またそこが不気味」と、多くの声が寄せられている。 初参加の経営会議で、SXプロジェクトを3年で収益化すると宣言してしまった英理子（吉田羊）。

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寺田（加藤清史郎）を鼓舞し、何とか目標達成の道筋をつけようとする。 一方、るり（南沙良）はコンプライアンス室長の佐々木（信太昌之）や正則（田中直樹）の手を借りながら、施設で手に入れた特殊なカウンセリングの参加者リストについて調査を進めていた。 見え始めた隠蔽（いんぺい）の全貌の影に、安西（尾美としのり）の思惑がちらつき…。