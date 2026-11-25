NHKは25日、2029年放送の第68作大河ドラマのタイトルを『三成のうた』、主演を神木隆之介氏、脚本を黒岩勉氏と発表した。戦国時代の知将・石田三成が主人公となるのは大河ドラマ史上初。石田三成ファンとして知られるインフルエンサーZIBUが熱狂し、松本怜生氏も祝福する展開となった。

2029年放送、脚本は 黒岩勉 氏 NHKは11月25日、2029年放送で第68作大河ドラマの制作・主演発表会見を行い、タイトル『三成のうた』、主演は 神木隆之介 （33）、脚本をドラマ『リブート』（TBS系）などで知られる 黒岩勉 氏が手掛けると発表した。

主人公は戦国時代に活躍した知将、石田三成。 大河ドラマで主人公として扱われるのは初めてとなる。 ⁠ この発表を受け、X（旧ツイッター）では瞬く間に書き込みが殺到し、「石田三成」「神木くん」など関連ワードがトレンド入り。 というのも、これまで石田三成を主人公とした大河ドラマの制作を熱望してきたフォロワー約23万人のなりきり歴史系インフルエンサー「石田三成-ZIBU-」（以下、ZIBU）の悲願がついに実現したからだ。

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ZIBUは発表直後、NHKドラマ公式の制作発表告知を引用したうえで「2029年の大河ドラマは石田三成」を7回繰り返して「来た………！！！！！！ 遂に……！！！！！！ 来た！！！！！！！ 」とポスト。

その後も興奮は冷めやらず、「待って………！！！！！！ まじでっっっでちょっと指が震えていますやばいうたって思いっきり三成の妻、うたではないか………！！！！！！！！！！ 」「落ち着け落ち着け落ち着け落ち着けおつちっつけっまだ全く信じられないどうしよう」などと連投が続いた。

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「ZIBU殿」とも呼ばれてXユーザーたちから親しまれているこのアカウントは、これまでも折に触れて石田三成を主人公にした大河ドラマを熱望し続けてきたことで知られる。 たとえば2026年2月には、山﨑賢人（32）主演で2028年放送の大河ドラマ『ジョン万』が発表されるのを前に「石 田 三 成 の 大 河 はいかがでしょう？ 」と念押ししていた。 それだけに、「三成大河」が現実となった今回の発表は、まさに待ちに待った瞬間だったのだ。

『豊臣兄弟！ 』三成役の松本怜生「おめでとうございまする」 すると事態は思わぬ方向へ。 仲野太賀（33）主演で現在放送中の『豊臣兄弟！ 』で、まさに石田三成役を務めている俳優、松本怜生（26）が反応を示したのだ。