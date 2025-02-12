NGS ver.2に期間限定クエスト「想定演習：ルーイナス大連戦」追加！

株式会社セガは、『PSO2 ニュージェネシス ver.2』で2025年2月12日より期間限定クエスト「想定演習：ルーイナス大連戦」を追加予定。新たなDepthの追加に伴い、Rank.10で獲得可能なアイテムも追加されます。このアップデートでは、トリガークエスト「想定演習：星蝕の奔流」も登場。さらに、ゴシックシリーズやスイートシリーズの色違いビルドパーツなども追加されます。

株式会社セガは、好評サービス中の『PSO2 ニュージェネシス ver.2』（以下、NGS ver.2）にて、2025年2月12日（水）、 期間限定クエスト 「 想定演習 ： ルーイナス大連戦 」追加などの アップデート を実施しました。\新たな 期間限定クエスト 「 想定演習 ： ルーイナス大連戦 」が登場します。マクアド下層を舞台として、3か所に出現するルーイナスたちを手分けして討伐し、最後に出現するボスエネミーに全員で挑みましょう。クエストには最大で12人まで参加可能です。 期間限定クエスト 追加にあわせて、称号タスクや期間限定タスクも追加されます。タスクを達成して、称号や、「エクタスヴァンスⅠ」「エクタスヴァンスⅡ」「プログレグラインダー」など獲得してください。新たなDepthの追加に伴い、Rank.

10で獲得可能なアイテムも追加されます。今回の追加では怒り状態の「ルイノ・マスカレーダ」のマントと武器を模したアクセサリーが獲得可能です。\新たなトリガークエスト「想定演習：星蝕の奔流」が登場します。このクエストは前週から配信している緊急クエスト「星蝕の奔流」のトリガークエスト版となり、同日から配信される期間限定クエスト「想定演習：ルーイナス大連戦」で入手できるトリガーアイテムを使って挑戦できます。※クエスト内容に変化はございません。ゴシックシリーズやスイートシリーズの色違いビルドパーツが登場します。「ビルドパーツ購入（SG）」から入手して、クリエイティブスペースやチームスペースを飾り付けてみましょう。スタンプや注目のアクセサリーのほか、「マイショップ出店3日」や「SGスクラッチ景品交換券」など貴重なアイテムも前回に引き続きラインナップされています。さらに、今回は『PSO2』に登場した防具のアクセサリー「ウィングセレス」や新たなアクセサリーとなる「レッグカフス」「アイススタッフ」が手に入るほか、モーション変更「Mo「ダッシュ：ファルファッラ」の色違いが登場しますので、逃さず入手しましょう。配信期間：2025年2月12日（水）12:00～3月12日（水）11:00までスクラッチ回数ボーナスでは、スクラッチ景品に含まれるモーション変更アイテムの別バージョン「グライド：スノーチューブEX」「ダッシュ：スノーチューブEX」が登場しますので、そちらにも注目してください。





PRTIMES_LIFE / 🏆 39. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

PSO2 ニュージェネシス Ver.2 アップデート 期間限定クエスト 想定演習 ルーイナス大連戦 トリガークエスト 星蝕の奔流 ビルドパーツ スクラッチ

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

『PSO2 ニュージェネシス ver.2』新たな期間限定緊急クエスト「星砕の猛進D.2」追加！『PSO2 ニュージェネシス ver.2』新たな期間限定緊急クエスト「星砕の猛進D.2」追加！ 株式会社セガのプレスリリース

続きを読む »

PSO2 ニュージェネシス ver.2に新規エクストラデュエル「虚構の光芒」追加株式会社セガは、PSO2 ニュージェネシス ver.2にて、2025年1月15日より新たなエクストラデュエル「虚構の光芒」を追加アップデートを実施。強力なボスエネミー「ルイノ・マスカレーダ」との1対1決闘が新たな試練となる。

続きを読む »

｡ﾖNGS ver.2｡ﾗ｡､ｴ・ﾖｸﾂﾄ・ﾛｵﾞ･ｯ･ｨ･ｹ･ﾈ｡ﾖﾀｱｺﾕ､ﾎﾌﾔｿﾊD.2｡ﾗ､ﾉｲﾃPSO2 ･ﾋ･蝪ｼ･ｸ･ｧ･ﾍ･ｷ･ｹ ver.2 PSO2 ･ﾋ･蝪ｼ･ｸ･ｧ･ﾍ･ｷ･ｹ ver.2 PSO2 ･ﾋ･蝪ｼ･ｸ･ｧ･ﾍ･ｷ･ｹ ver.2 ﾇﾛｿｮｸｵ ･ｻ･ｬ ﾇﾛｿｮﾆ・2025/01/23 ｡ﾘPSO2 ･ﾋ･蝪ｼ･ｸ･ｧ･ﾍ･ｷ･ｹ ver.2｡ﾙｿｷ､ｿ､ﾊｴ・ﾖｸﾂﾄ・ﾛｵﾞ･ｯ･ｨ･ｹ･ﾈ｡ﾖﾀｱｺﾕ､ﾎﾌﾔｿﾊD.2｡ﾗﾄﾉｲﾃ｡ｪ ｳｰｲﾒ･ｻ･ｬ､ﾏ｡｢ｹ･ﾉｾ･ｵ｡ｼ･ﾓ･ｹﾃ讀ﾎ｡ﾘPSO2 ･ﾋ･蝪ｼ･ｸ･ｧ･ﾍ･ｷ･ｹ ver.2｡ﾙ｡ﾊｰﾊｲｼ｡｢NGS ver.2｡ﾋ､ﾋ､ﾆ｡｢2025ﾇｯ1ｷ・2ﾆ・ﾊｿ蝪ﾋ｡｢ｿｷ､ｿ､ﾊｴ・ﾖｸﾂﾄ・ﾛｵﾞ･ｯ･ｨ･ｹ･ﾈ｡ﾖﾀｱｺﾕ､ﾎﾌﾔｿﾊD.

続きを読む »

｡ﾖNGS ver.2｡ﾗ｡､･ｨ･ｯ･ｹ･ﾈ･鬣ﾇ･螂ｨ･・ﾖｵｽ､ﾎｸ遙ﾗ､ｬﾅﾐｾ・,PSO2 ･ﾋ･蝪ｼ･ｸ･ｧ･ﾍ･ｷ･ｹ ver.2 PSO2 ･ﾋ･蝪ｼ･ｸ･ｧ･ﾍ･ｷ･ｹ ver.2 PSO2 ･ﾋ･蝪ｼ･ｸ･ｧ･ﾍ･ｷ･ｹ ver.2 ﾇﾛｿｮｸｵ ･ｻ･ｬ ﾇﾛｿｮﾆ・2025/01/15 ｡ﾘPSO2 ･ﾋ･蝪ｼ･ｸ･ｧ･ﾍ･ｷ･ｹ ver.2｡ﾙ ｿｷ､ｿ､ﾊ･ﾇ･螂ｨ･・ｯ･ｨ･ｹ･ﾈ､ｬﾅﾐｾ・ｪ ｳｰｲﾒ･ｻ･ｬ､ﾏ｡｢ｹ･ﾉｾ･ｵ｡ｼ･ﾓ･ｹﾃ讀ﾎ｡ﾘPSO2 ･ﾋ･蝪ｼ･ｸ･ｧ･ﾍ･ｷ･ｹ ver.2｡ﾙ｡ﾊｰﾊｲｼ｡｢NGS ver.

続きを読む »

｡ﾖNGS ver.2｡ﾗ｡､･ｨ･ｯ･ｹ･ﾈ･鬣ﾇ･螂ｨ･・ﾖｵｽ､ﾎｸ遙ﾗ､ﾋｿｷﾆﾙDepth.5｡､6､ﾉｲﾃPSO2 ･ﾋ･蝪ｼ･ｸ･ｧ･ﾍ･ｷ･ｹ ver.2 PSO2 ･ﾋ･蝪ｼ･ｸ･ｧ･ﾍ･ｷ･ｹ ver.2 PSO2 ･ﾋ･蝪ｼ･ｸ･ｧ･ﾍ･ｷ･ｹ ver.2 ﾇﾛｿｮｸｵ ･ｻ･ｬ ﾇﾛｿｮﾆ・2025/01/29 ｡ﾘPSO2 ･ﾋ･蝪ｼ･ｸ･ｧ･ﾍ･ｷ･ｹ ver.2｡ﾙ･ｨ･ｯ･ｹ･ﾈ･鬣ﾇ･螂ｨ･・ﾖｵｽ､ﾎｸ遙ﾗ､ﾋｿｷﾆﾙﾄﾉｲﾃ｡ｪ ｳｰｲﾒ･ｻ･ｬ､ﾏ｡｢ｹ･ﾉｾ･ｵ｡ｼ･ﾓ･ｹﾃ讀ﾎ｡ﾘPSO2 ･ﾋ･蝪ｼ･ｸ･ｧ･ﾍ･ｷ･ｹ ver.2｡ﾙ｡ﾊｰﾊｲｼ｡｢NGS ver.

続きを読む »

｡ﾖNGS ver.2｡ﾗ｡､TV･｢･ﾋ･癸ﾖ､ﾈ､｢､・篆ﾑ､ﾎｶﾘｽﾜﾏｿIII｡ﾗ､ﾈ､ﾎ･ｳ･鬣ﾜｳｫｻﾏ｡｣ｿｷ､ｿ､ﾊｶﾛｵﾞ･ｯ･ｨ･ｹ･ﾈ､簀ﾐｾ・,PSO2 ･ﾋ･蝪ｼ･ｸ･ｧ･ﾍ･ｷ･ｹ ver.2 PSO2 ･ﾋ･蝪ｼ･ｸ･ｧ･ﾍ･ｷ･ｹ ver.2 PSO2 ･ﾋ･蝪ｼ･ｸ･ｧ･ﾍ･ｷ･ｹ ver.2 ﾇﾛｿｮｸｵ ･ｻ･ｬ ﾇﾛｿｮﾆ・2025/02/05 ｡ﾘPSO2 ･ﾋ･蝪ｼ･ｸ･ｧ･ﾍ･ｷ･ｹ ver.2｡ﾙTV･｢･ﾋ･癸ﾘ､ﾈ､｢､・篆ﾑ､ﾎｶﾘｽﾜﾏｿIII｡ﾙ､ﾈ､ﾎ･ｳ･鬣ﾜｼﾂｻﾜﾃ譯ｪ ｳｰｲﾒ･ｻ･ｬ､ﾏ｡｢ｹ･ﾉｾ･ｵ｡ｼ･ﾓ･ｹﾃ讀ﾎ｡ﾘPSO2 ･ﾋ･蝪ｼ･ｸ･ｧ･ﾍ･ｷ･ｹ ver.2｡ﾙ｡ﾊｰﾊｲｼ｡｢NGS ver.

続きを読む »