NFL元選手、約75%がCTE発症か 偏り補正した大規模調査で判明

ボストン大学チームがNFL元選手2362人のデータ分析を実施。統計的バイアスを補正した結果、約75%に慢性トラウマ性脳症の兆候があると推計された。

ボストン大学 アルツハイマー病・CTEセンターの統計・データ管理責任者である ヨルゴス・トリポディス 氏らの研究チームは、元 NFL 選手における 慢性トラウマ性脳症 の発症率をより正確に把握するために、統計的バイアスを排除した大規模な分析を実施しました。 この研究により、元 NFL 選手の約75%がCTEの脳病変を抱えていた可能性が高いという新たな事実が明らかになりました。

バイアス排除による正確な発症率の算出

これまで、元NFL選手が研究のために提供した脳の99%にCTEの兆候が見られるとする報告がありましたが、これには根本的な批判が存在していました。 認知機能が低下した人やその家族は、死後に脳を脳バンクに提供したり解剖を依頼したりする可能性がはるかに高いため、調査対象に偏りがあるとの指摘が長年繰り返されてきたのです。 このバイアスを可能な限り排除し、より正確な推定値を導き出すことが今回の研究の目的でした。

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研究チームはまず、2016年から2021年の間に亡くなった元NFL選手878人の中から、235人について脳の提供を受けました。 その内訳を詳細に検討した結果、そのうち215人の脳にCTEが発見されています。 このデータに基づくと、少なくとも元NFL選手の4人に1人がCTEを患っていたと推計される計算になります。 しかし、この段階では依然としてサンプル数が限られており、より幅広いデータを求めた次の段階へと進みました。

約75%が脳病変を抱えていたとの推定

より包括的な分析のため、研究チームは2008年から2023年までに死亡した元NFL選手2362人を対象に調査を展開しました。 ここでは、研究用に脳が提供された387人の脳データに加え、残る1966人について死亡時の年齢や50歳以上の元NFL選手における軽度認知障害と認知症の推定発症率も考慮に入れた情報分析が行われました。 この多角的な統計分析を含めることで、研究対象の偏りを補正しようとしたのです。

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その結果、脳データが直接提供された元NFL選手に関しても、93%にCTEの兆候が見られました。 さらに、バイアスを補正するための統計分析を総合的に実施すると、2008年から2023年までに死亡した元NFL選手2362人のうち、約74.5%、つまり約1760人にCTEの脳病変があったと推定されています。 この数字は、単なる推計値ではあるものの、その規模は極めて重大なものでした。

一般人群との比較と診断の限界

この発症率は、一般人群と比較すると圧倒的に高い数値です。 アメリカ、オーストリア、ブラジルの脳バンクに提供された脳データのうち、CTEの兆候が見られるのは約1%に過ぎないため、元NFL選手のCTEの兆候はかなり多いと研究者らは指摘しています。 この差異は、プロフットボールという競技が持つ身体への影響を如実に示すものとなっています。

研究を主導したトリポディス氏は、この結果に対して「結果は驚くべきものでした。しかし、その数字はあくまでも推測値です」と述べています。 さらに、「現時点では、生存中にCTEを診断する方法が分かっていないため、推定を試みるしかないのです」とその限界性を明記しました。 現在も生存中に診断を下す手法が開発されていないため、死後の脳検視を通じた推計に頼らざるを得ない現状が続いています。 この研究は、NFL選手たちが直面する健康リスクの大きさを浮き彫りにし、今後の対策や支援体制の議論にとって重要な根拠となるでしょう。