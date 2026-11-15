NEWS結成15周年祝いＶＴＲでKis-My-Ft2が懐かしいエピソード

NEWS結成15周年を祝うNHK-BS番組に出演した横尾渉、宮田俊哉、二階堂高嗣が、小山慶一郎やK.K.Kitty時代などの懐かしいジャニーズJr.時代の秘話を明かし、ファンを笑いと感動で包んだ詳細をお届けします。

今月21日放送のNHK-BS「ザ少年倶楽部プレミアム」において、今月15日にグループ結成15周年を迎えた NEWS のお祝いVTRが公開された。このVTRには、同じくジャニーズ事務所所属の Kis-My-Ft2 から 横尾渉 、 宮田俊哉 、 二階堂高嗣 の3人が出演し、 NEWS との深い縁や過去の交流エピソードを振り返って番組を盛り上げた。

Kis-My-Ft2メンバーが振り返るNEWSとの関係性

VTR出演した横尾渉（32歳）、宮田俊哉（30歳）、二階堂高嗣（28歳）は、NEWSの小山慶一郎（34歳）とほぼ同期であったことを強調した。宮田俊哉は、小山慶一郎とはレッスンの帰りの電車の路線が同じだったと語り、当時の親交の深さを示唆した。しかし、同期ではあったものの、小山慶一郎は年齢がかなり上であったため、宮田は話しかけにくく、電車内ではずっと小山を「ガン見」していたという面白いエピソードを明かした。この衝撃的な告白に、スタジオや視聴者は爆笑した。

Also read 登録者100万人超えチャンネル、札束投げつける父親の動画投稿→大炎上で殺害予告 『もうパパ！』第7話あらすじ｜秋田魁新報電子版

さらに、横尾渉は、小山慶一郎と加藤シゲアキ、そしてNEWSになる直前まで「K.K.Kitty」というグループで一緒に活動していたことを回想した。彼らはよく一緒に歌っており、当時の懐かしいジャニーズJr.時代の思い出を振り返った。横尾は、「Private Hearts」という楽曲を歌っていたことに言及すると、宮田俊哉と二階堂高嗣も「うわ、懐かしい！」と興奮気味に声を上げた。この瞬間は、彼らの長年の親睦と音楽への愛を象徴するものとなった。

楽曲著作権を巡る議論とSNSでの反応

ここで話題になった「Private Hearts」は、K.K.Kitty結成当時に堂本光一（39歳）が作成した楽曲で、ユニット初のオリジナルナンバーである。しかし、現在はNEWSのデビュー曲「NEWSニッポン」に収録されており、NEWSの楽曲として扱われているのが実情である。横尾渉は、「あれはK.K.Kittyの曲だから！」とあらためて訴えたため、スタジオ内は大爆笑に包まれた。これは、ジャニーズ事務所の楽曲管理やグループ間の関係性を象徴する、少し複雑でしかし面白い議論のきっかけとなった。

Advertisement

この横尾渉の訴えに対して、SNS上では即座に反応が集まった。あるユーザーは、「横尾さんがK.K.Kittyの話をするから胸がざわついた」と述べつつ、「『千年のLove Song』はKis-My-Ft2の曲になっていませんか？」と指摘した。これに対し別のユーザーは、「いや、『千年のLove Song』はキスマイの曲になっているやん！」と反論し、「『千年のLove Song』がキスマイの曲になっているから、おあいこでいいじゃん！」という意見が投稿された。ファン同士の間で、楽曲の所属や解釈を巡る活発な議論が巻き起こった。

ファンが指摘する楽曲の行方と歴史的経緯

SNS上のやり取りは、単なる冗談以上の意味を持つ、ジャニーズ fandom の歴史的経緯を浮き彫りにした。Kis-My-Ft2は、ユニット解体後（※文脈上、グループ再編や個別活動などへの移行期を指す可能性が高いが、原文では「ユニット解体後」と明記）、「千年のLove Song」を歌い継いでいることが多くのファンに認知されている。この事実を踏まえると、NEWSが「Private Hearts」をカバーしていることとの対比が、ファンにとって大きな話題となった。楽曲がどのグループに帰属するか、あるいはどう扱われるかという問題は、日本のアイドル業界特有の複雑な事情を反映しており、ファンの関心を集める典型的なケースである。

今回のVTR出演は、NEWSの結成15周年という節目を祝うだけでなく、異なるグループ間の垣根を超えた親睦と、音楽業界内の微妙な立ち位置を垣間見させる内容だった。横尾渉、宮田俊哉、二階堂高嗣の3人は、過去の輝かしい思い出を共有しながら、現在も続くジャニーズの繋がりを再確認する機会となった。このようなエピソードは、ファンにとって単なる懐古趣味ではなく、アイドルの成長過程や人間関係を深く理解する重要な手がかりとなる。