オランダのNECナイメヘンに所属していたモル選手が29歳で現役を引退し、活動休止を決めた経緯と、ドルトムント時代の移籍騒動など波乱に満ちたキャリアの詳細を解説します。

オランダ・ NECナイメヘン に所属していたサッカー選手モルが、月曜日に発表した声明により、29歳という若さでキャリアにひとまず区切りをつけた。

即座に解除された2年契約と活動休止の真相

所属クラブであるNECナイメヘンは公式発表において、モルとの契約が「即時」に解除され、選手が活動を休止することを明らかにした。

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現在、モルがいつ、あるいは本当に復帰できるのかという詳細は不明であり、不透明な状態が続いている。

この決断により、夏に締結されていた2年間の契約はただちに無効となった。

クラブが発表したモルのコメントによると、幼い頃から抱えていた夢はプロサッカー選手になることただ一つであり、その夢を実現できたこと自体が彼にとってすべての意味を持っていたと語っている。

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彼は、大好きなスポーツのために常に全力を尽くそうとしてきたという。

ドルトムント時代の高額移籍と期待の綻び

モルのキャリアの転換点は、2016年にさかのぼる。

当時、ノアシェランからドルトムントへ約1000万ユーロという高額な移籍金で加入したとき、彼は大きな期待を背負う若手として注目を集めていた。

しかし、同クラブで過ごした唯一のシーズンは、公式戦19試合出場・1得点・2アシストという結果に終わった。

このパフォーマンスの低迷を受け、本人の希望によりわずか1シーズンで退団を望む事態となった。

インテル移籍決裂の原因となった代理人の行い

退団後、モルはインテルへの移籍が最終段階まで進んでいたが、これが最後の瞬間に破談となった。

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その直接的な原因は、当時の代理人ムッツィ・エズジャンがインテル側に追加の金銭的要求をしたためであったと報じられている。

この移籍交渉の失敗は、モルのキャリアに即座に停滞の影響を与えた。

セルタ・デ・ヴィーゴでの苦悩とトルコ行

その後のキャリアにおいても、モルは安定したプレーを見せることができなかった。

セルタ・デ・ヴィーゴでは2年間在籍したが、彼の在籍期間中はその名残を示す記憶として、自身の名前と背番号で飾られた玉座に座る怪しげな写真が残るのみとなった。

その後はラ・リーガのクラブと6年間の契約を結んだものの、その残りの期間の多くを主にトルコの他クラブへの期限付き移籍で過ごすことになった。

この経緯により、モルのプロサッカー選手としての現役生活は、NECナイメヘンでの活動休止をもって事実上終わりを告げた。