NECの歴史とパソコン事業の崩壊

NECは1899年に米ウェスタン・エレクトリック社などの共同出資で設立された、日本初の外資合弁企業です。NECは通信機器メーカーで、日本のハイテク産業をリードしてきました。1977年には、当時の小林宏治会長が"コンピュータ＆コミュニケーション（C＆C）"戦略を提唱し、"第二の創業"と位置づけました。しかし、この"C＆C"の成功体験が、後の同社を苦しめる要因ともなりました。NECの栄光の象徴は、1980年代から1990年代初頭にかけて国内市場で大半のシェアを占めたパソコン"PC-9800シリーズ（通称：98、キュウハチ）」でした。

NEC が 住友グループ の中心企業だと理解している方は、現代ではそう多くないかもしれません。 公式な社名である" 日本電気 "にも住友の文字はありません。 NEC は1899年に米ウェスタン・エレクトリック社などの共同出資で設立された、日本初の外資合弁企業です。

始まりは通信機器メーカーで、一貫して日本のハイテク産業をリードしてきました。1977年には、当時の小林宏治会長が"コンピュータ＆コミュニケーション（C＆C）"戦略を提唱し、"第二の創業"と位置づけました。 これは、コンピュータ技術と通信技術の融合が社会を変えるという先見の明を示すものであり、NECはこれを軸に、コンピュータ、通信機器、電子デバイス（半導体）の三部門をバランスよく成長させ、一時は"世界のNEC"と呼ばれるまでになります。 しかし、この"C＆C"の成功体験が、後の同社を苦しめる要因ともなりました。

NECの栄光の象徴は、1980年代から1990年代初頭にかけて国内市場で大半のシェアを占めたパソコン"PC-9800シリーズ（通称：98、キュウハチ）」でした。 この成功は、部品まで自社で内製するビジネスモデルと、ソフトウェア・周辺機器メーカー（サードパーティ）を巻き込んだ独自のエコシステムによって支えられました。 世界の潮流は、マイクロソフト（OS）とインテル（CPU）が標準規格を握り、製造は異なる企業が分担していくモデルへと移行します。1994年度にはパソコンの国内シェアが低下し、低価格攻勢をかけるDOS/V勢に急激に侵食されました。

国内トップシェアでありながら、過剰在庫とサプライチェーン管理の遅れにより、パソコン事業は2000年度に72億円の営業赤字に転落しました





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