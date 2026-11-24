NECは住友ゴム工業と連携し、タイヤの商品開発における部門間の調整業務をAIエージェントが自動で実行する実証実験を行った。マーケティングと設計部門のAI同士が交渉し合意形成を行うことで、計画策定を効率化し、2030年度までに調整期間を約9割短縮して市場投入の早期化と競争力強化を目指す。今後はAIによる研究テーマ提案やデータ基盤の構築にも取り組む。

は24日、タイヤの 商品開発 で発生する部門間の調整業務を人工知能（AI）が自動で行う実証を実施したと発表した。2030年度までに調整にかかる期間を約9割短縮する。 商品の市場投入を早め競争力強化につなげる。 4〜10月に行った実証では、 住友ゴム のタイヤブランド「ダンロップ」の 商品開発 で、マーケティング部門と設計部門にそれぞれ自律的に業務を行う「 AIエージェント 」を配置した。

AI同士が各部門の条件や負担を踏まえて交渉し、合意形成を進めながら開発計画を策定した。 AIエージェント同士の交渉の過程は、人間が画面上で確認することができる。 従来は担当者が複数回のやり取りをして調整業務を行う必要があり、計画策定に時間がかかっていた。 今後は複数部門の調整にAIの活用を広げ、調整期間を約9割短縮することを目指す。

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NECは2025年7月に住友ゴムと戦略的パートナーシップを締結した。 AIや量子コンピューティング技術を活用したタイヤ材料の配合予測や、高性能タイヤ向けの新材料の探索など、事業化を見据えて実証を進めてきた。 部門間での調整業務の効率化に加え、研究テーマや新規事業のアイデアをAIが提案する仕組みや、AIエージェントを効果的に活用するためのデータ基盤の構築にも取り組む。 住友ゴムはNECの知見を活用し、AIを使った業務変革を進める。