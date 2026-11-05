NECがオモニアを3-1で撃破、UEFAヨーロッパリーグ2連勝でプレーオフ進出に巨歩

NECナイメヘンはオモニア・ニコシアを3-1で破り、UEFAヨーロッパリーグで2連勝を達成した。勝ち点7とし、プレーオフ進出に向けた有利な立場を築いた経緯と試合展開を解説する。

NECナイメヘン は木曜日、 UEFAヨーロッパリーグ のグループステージでキプロスの オモニア・ニコシア を3-1で撃破し、2試合連続勝利を記録した。 ディック・シュロイダー 監督が率いるチームは、前半に先制点を許す苦しい展開となったが、後半に3得点を奪い返して逆転勝利を収めた。この結果により、NECは4試合終了時点で勝ち点7を獲得した。

シュロイダー率いるNECの激戦と逆転劇

NECナイメヘンのディック・シュロイダー監督は、オモニア・ニコシアからの先制点を許したものの、チームの底力を示すパフォーマンスで勝利をつかんだ。試合のキープレイヤーとなったのはブライアン・リンセンであり、彼は同点ゴールをマークし、さらに二度目の得点を決めて勝負を決めた。また、クレメント・ビショフも得点に絡み、NECの攻撃力を裏付けた。

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この勝利により、NECはグループリーグの上位進出、具体的にはプレーオフ進出に向けて極めて有利な立場に立ったと評価できる。4試合を終えて勝ち点7を保有していることは、残り試合でどのような結果が出ようとも、次のステージへ進む可能性が非常に高いことを示している。監督は試合後のインタビューで、チームの粘り強さを評価する意向を示唆しているが、公式記録上はこの数字が最大の成果である。

前半の劣勢とディフェンスの課題

NECにとって前半は非常に厳しく、苦闘を強いられる時間帯が続いた。ナイメヘン本拠地で迎えた試合で、NECはオモニアの激しいプレッシャーに苦しみ、相手チームからたびたび危険な攻撃を仕掛けられた。特に守備陣は空間を与えられやすく、ゴール前に侵入されるリスクが常に潜んでいた状況であった。

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さらにチーム事情にも波乱が訪れた。NECのペル・スフールスが負傷により退場を余儀なくされ、ウィルム・ウィルムソンと交代するというアクシデントが発生した。これにより戦術的なバランスが崩れ、ダルコ・ネヤシュミッチが一列後ろに下がって守備を担当するなどの対応を強いられた。選手入れ替えは試合の流れに直接的な影響を与え、守備固めを迫られる要因となった。

オモニアの先制とNECの反撃の契機

そのため、前半半ばにオモニアが先制点を奪ったのも、試合の流れとして決して不自然なことではなかった。オモニアの攻撃陣はNECの守備陣が十分な時間を確保できていない隙を突いた。パナギオティス・アンドレウからのパスを受けたロイス・ディオニーが突破口を見出し、NECの守備陣に十分な時間とスペースを与えられない状況を作り出した。

ロイス・ディオニーは、GKゴンサロ・クレッタスの手が届かないファーサイドへボールを流し込み、0-1のリードを許した。この得点はNECの守備組織の乱れを象徴するものであり、後半への切り替えにおいて大きな課題を残すこととなった。クレッタス選手も対応できなかったこのシュートは、相手アタッカーの精度の高さを如実に示すものであった。

19歳ウィングの活躍と最終的な勝利

追う展開となったNECは、前半30分を少し切ったところで、この45分間では群を抜いて大きなチャンスを得た。チャロン・シェリーが走り込むウィルムソンへパスを出し、そのクロスは複数の味方を通り過ぎてアヨデレ・トーマスのもとへ届いた。このシーンはNECの攻撃的な志向が垣間見える重要な機会であった。

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19歳のウイングであるアヨデレ・トーマスは、この好機を捉えてシュートを放った。しかし、ボールはクロスバーに当たり、得点には至らなかった。このミスは痛恨のものであったが、チームはここで諦めずに立ち上がった。後半に入るとブライアン・リンセンの活躍が目立ち、クレメント・ビショフと再びリンセンが得点して勝負を決めた。結果として3-1の逆転勝利は、NECのグループステージ突破に向けて確実な一歩となった。